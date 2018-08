Frederik Van Lierde gagne le triathlon de l'Alpe d'Huez, Alexandra Tondeur 2ème

Frederik Van Lierde a remporté jeudi le triathlon de l'Alpe d'Huez en parcourant les 2,2 kilomètres à la nage au Lac du Verney, les 118 kilomètres en vélo avec trois montées au programme (l'Alpe du Grand Serre, le Col d'Ornon et l'Alpe d'Huez) et les 20 kilomètres à pied en 5h59'52''.

Après son succès à l'Ironman de Nice, c'est la deuxième victoire de la saison pour Frederik Van Lierde, qui s'alignait pour la première fois de sa carrière sur l'épreuve. Le Sportif de haut niveau de la Défense, a dominé haut la main cette 13ème édition, sortant en 2ème position de l'eau et prenant la tête à vélo dans les premiers kilomètres. Le champion du monde Ironman de 2013 a creusé un écart conséquent dès le premier col et l'a maintenu tout au long du parcours, gérant ensuite son avance sur les 3 boucles du tracé à pied.

L'Espagnol Alberto Moreno a terminé sur la 2ème marche du podium, à 6'32'' de Van Lierde, alors que Timothy Van Houtem, déjà deuxième à deux reprises à l'Alpe dans le passé, a effectué une belle remontée pour s'emparer de la 3ème place juste devant Sven Van Luyck 4ème. Arne Devliegher est 13ème.

La course a été bien plus disputée chez les dames. La Suissesse Emma Bilham est sortie en tête de l'eau et a régulièrement accentué son avance sur le vélo. Elle comptait encore un avantage de 9 minutes sur un trio de poursuivantes au pied de l'Alpe, dont Alexandra Tondeur, mais l'écart s'est sensiblement résorbé au terme des 21 virages de la dernière montée. Bilham déposait son vélo avec quelque 2 minutes sur l'Australienne Carrie Lester et un peu plus de 3'40'' sur la Brabançonne. Si Tondeur ne pouvait totalement refaire son retard sur Bilham, elle donnait tout dans son dernier tour pour reprendre Leister à 2 kilomètres de la ligne. Tondeur finissait en 6h52'22'', à 1'01'' de Bilham (6h51'21'') et 44 secondes devant Lester.

Pour Frederik Van Lierde, les objectifs de sa fin de saison seront l'Ironman 70.3 de Nice et la finale du circuit Ironman à Hawaii, tandis que Tondeur visera un résultat sur les deux Euro de l'ETU à Madrid (triathlon complet) et à Ibiza (moyenne distance).