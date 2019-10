Frederik Van Lierde 2e de l'Ironman de Barcelone, malgré un chrono sous les 8 heures

Frederik Van Lierde a pris la 2e place de l'Ironman d'Espagne, dimanche à Calella, à proximité de Barcelone. La victoire est revenue à l'Allemand Florian Angert, dans le très bon chrono de 7h45:05 pour les 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et les 42,195 km de course à pied.



Malgré son temps en-dessous des 8 heures (7h53:25), Van Lierde n'a donc pas réussi à inscrire cette saison un deuxième succès sur Ironman après sa victoire en mai dernier à Lanzarote.



Angert, 27 ans, a décroché son premier succès sur la distance en prenant les commandes de la course à mi-parcours du vélo. Il a déposé sa machine avec plus de 7 minutes d'avance sur Van Lierde et l'Australien Nicholas Kastelein.



Le lauréat belge de l'Ironman d'Hawaii en 2013 a réussi à revenir à mois de 5:30 de l'Allemand après une quinzaine de kilomètres du marathon, mais a ensuite dû se résoudre à laisser filer l'Allemand. Au final le triathlète de Weinheim a devancé Van Lierde de 8:20 et Kastelein de 12:27 (7h57:32). Deuxième Belge dans le top 10, Stenn Goetstouwers a fini 9e, en 8h07:53.



Chez les dames, la victoire est revenue à la Suédoise Sara Svensk, en 8h34:10, alors que Katrien Verstuyft, pour sa première expérience sur la distance complète du circuit, est toujours en lutte pour la 3e place sur le podium.