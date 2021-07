François D’haene s’impose au Hardrock Endurance Run et pulvérise le record de Jornet

François D’haene s’est imposé au Hardrock Endurance Run, une course longue de 170km avec 10 000 de D +. Avec un chrono de 21h46, le Français pulvérise le record de l’épreuve détenu par Kilian Jornet en 2014 de plus d’une heure.

A 35 ans, François D’haene vient d’ajouter l’une des rares courses qui manquait à son palmarès. Et en plus, il l’a fait avec la manière. Parti ce vendredi à 14h heure belge, François a éclaté le record de l’épreuve. Avec un temps de 21hh45'51'', il bat le record de Kilan Jornet (22h41'33'') et envoie un message à la concurrence à six semaines avant son retour sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Sur un tracé magnifique qui emprunte les Rocheuses au Colorado et à des altitudes de 3 à 4000 mètres d’altitude, il a passé la ligne en vainqueur peu avant l’heure de midi heure belge.

Si le début de la course, François D’haene a pris les devants avec trois autres traileurs, le Français a pris ses distances dès le kilomètre 25. Seul Dylan Bowman est parvenu à limiter l’écart au début avant de sombrer comme ses concurrents.

Alors qu’il n’a plus disputé de course depuis deux ans, François D’haene revient de la plus belle des manières et devient désormais le seul coureur, avec Jornet, à avoir remporté les trois monuments de l’Ultra-trail : la Diagonale des Fous à la Réunion, la Hardrock aux USA et l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en France.