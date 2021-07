Fracture de la cheville pour Conor McGregor qui abandonne, Dustin Poirier s’impose

Le 3e combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier a tourné court. En se brisant la cheville, McGregor a dû abandonner et a offert la victoire à son adversaire.

Dans une T-Mobile Arena à Las Vegas, c’était le combat attendu par tous. En UFC264 et pour leur 3e et dernier combat, il n’y aura finalement pas eu match. En cause, lors du dernier round, McGregor a été déclaré K.O. technique par les docteurs à cause d’une grave blessure à la jambe. Sur une action anodine, l’Irlandais a vu sa cheville se dérober et se briser.

Et l’Irlandais souffrant d’une fracture a été évacué sur civière. Alors que McGregor avait annoncé un énième retour, cette blessure devrait l’écarter pour un bon bout de temps des rings de combat.

Poirier remporte donc la belle entre les deux hommes qui était à un partout. Avec cette issue, l’idée d’un quatrième combat est déjà sur la table.