Florent Claude 36ème du sprint à Nove Mesto, nouvelle démonstration de Johannes Boe

Florent Claude a terminé à la 36ème place du 10 km sprint lors de la manche de Coupe du monde de biathlon, ce jeudi à Nove Mesto en Tchéquie. Le Norvégien Johannes Boe s'est imposé devant le Russe Alexander Loginov et le Suédois Martin Ponsiluoma. A noter que Michael Roesch, deuxième biathlète belge engagé, n'a pas pris le départ.

Claude, qui dispose de la nationalité sportive belge depuis 2017, a commis une faute au tir. Le Vosgien d'origine a échoué à 2:03.9 de Boe.

Impérial sur les skis et auteur d'un sans-faute sur le pas de tir, Boe a décroché sa quatrième victoire en six courses cette saison. Il a terminé avec 21 secondes d'avance sur Loginov et 54.2 sur Ponsiluoma. Martin Fourcade, auteur de 4 fautes, a terminé à la 43e place à 2:12.9, sa pire position depuis 4 ans en Coupe du monde. Le quintuple champion olympique français est sur courant alternatif en ce début de saison. Vainqueur à deux reprises, il a également dû se contenter d'une 24e place du sprint à Pokljuka début décembre avant d'abandonner lors de la poursuite le lendemain.

Quant à Florent Claude, il s'est illustré la semaine dernière à Hochfilzen. Le biathlète de 27 ans a amélioré coup sur coup son meilleur résultat en Coupe du monde, terminant d'abord 15e du sprint puis 10e de la poursuite individuelle dans la station autrichienne.

Au classement de la Coupe du monde, Johannes Boe compte 308 points et devance Loginov (232) et le Français Antonin Guigonnat (223), 7e ce jeudi. Florent Claude est 29e avec 67 unités.

Deux épreuves, la poursuite 12,5 km ainsi que la mass start 15 km, sont encore au programme samedi et dimanche dans la station tchèque.