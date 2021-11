Fischer, Kasparov, Carlsen... cinq championnats du monde d'échecs mythiques

Opposition de styles, rivalité entre superpuissances, inimitiés personnelles, matches de légende... les championnats du monde d'échecs ont été le théâtre de grands affrontements, où la dimension psychologique et symbolique a pris le pas sur l'enjeu sportif.

Le match se déroule aux Etats-Unis, terre d'adoption de Steinitz et voit la victoire de ce dernier, ayant atteint 10 victoires après avoir été mené 4-1.

"Ils ont attendu la mort de l'Américain Paul Morphy , en 1884, car même s'il s'était retiré des échecs, personne n'aurait eu l'impression d'être le vrai champion du monde", explique Kévin Bordi , animateur de la chaîne français Blitzstream, et auteur d'un livre sur les échecs pour les débutants. Morphy est considéré comme le meilleur joueur du XIXe siècle, malgré sa retraite des échecs dès ses 22 ans.

L'affrontement entre les deux joueurs est le plus communément accepté comme le premier championnat du monde.

Parfois surnommé "le match du siècle", le championnat du monde a été l'un des plus suivis en plein contexte de Guerre froide. Après une domination soviétique sans partage depuis 1948, Bobby Fischer , dans une ascension fulgurante, vient pour briser cette hégémonie.

La saga pour le titre mondial a duré six ans et près de 150 parties, pour tourner en faveur de l'attaquant Kasparov face au placide Karpov.

Lors du premier affrontement, en 1984, le premier joueur décrochant six victoires était sacré. Se retrouvant mené 5-0, Garry Kasparov, dos au mur, a résisté. Et après 48 parties et cinq mois, le match est interrompu.

Vainqueur au terme de la dernière des 24 parties règlementaires en 1985, Kasparov conserve son titre lors de la revanche l'année suivante, et encore en 1987, se sauvant lors de l'ultime partie. Le dernier affrontement, en 1990, tourna plus largement en faveur de Kasparov.

"Les deux joueurs étaient clairement au-dessus des autres. C'était une opposition de style, donc très plaisant à suivre, même si sur la fin, l'âge de Karpov, 40 ans, a peut-être joué contre lui", juge Fabien Libiszewski.