Fernand de Montigny a été médaillé dans le stade olympique d'Anvers qu'il avait lui-même conçu !

En 1912, aux Jeux de Stockholm, la Belgique décroche l’or collectif à l’épée avec les frères Anspach, de Montigny et un certain Jacques Ochs . Lequel deviendra bientôt un célèbre dessinateur humoristique grâce à ses couvertures de l’hebdomadaire " Pourquoi pas ? "…

En 1906, le CIO organise des Jeux Olympiques "officieux". Il s’agit de fêter, à Athènes, le 10e anniversaire des premiers Jeux de l’ère moderne, créés par le Français Pierre de Coubertin au même endroit en 1896. Âgé à peine de 21 ans, notre homme y décroche une première médaille olympique, à savoir le bronze dans l’épreuve de l’épée par équipes. Résultat identique deux ans plus tard aux Jeux de Londres mais cette médaille là est bel et bien officielle ! Dans la même équipe belge, on retrouve Paul Anspach , médaillé d’or en individuel.

JO Anvers 1920, Sites Olympiques - Vues du stade olympique, la tribune. - © CIO

Mais ce n’est pas tout. Car Fernand de Montigny, en partenariat avec son collaborateur, l’architecte Louis Somers, a dessiné les plans du futur stade du olympique du Kiel, dans la banlieue anversoise. Le voilà donc médaillé dans une enceinte sportive dont il est le concepteur ! Du jamais vu !

Fernand de Montigny décrochera encore deux médailles d’argent par équipes à l’épée et au fleuret aux jeux de Paris en 1924. Soit un total remarquable de 5 médailles au cours d’une longue et riche carrière étalée sur quatre olympiades.

Sur le plan architectural, il est l’auteur, notamment, de nombreuses réalisations ou rénovations de maisons et de villas à Anvers, la ville où il fut le plus actif, artistiquement parlant. Toujours en association avec Louis Somers et souvent dans le style " beaux arts ". On lui doit aussi la restauration des deux ailes du cloître de l’ancienne abbaye du Neufmoustier, à Huy .

Décédé à Anvers le 2 janvier 1974, Fernand de Montigny a été inhumé là où se trouvent ses racines familiales. Il repose dans l’ancien cimetière de Rhisnes, près de Namur.