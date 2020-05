Fédération Wallonie-Bruxelles : 4 millions d'euros pour les clubs et fédérations

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va débloquer 4 millions d'euros pour soutenir les clubs et fédérations sportifs touchés par la crise sanitaire, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre francophone des Sports Valérie Glatigny.

Cette somme provient du fonds d'urgence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l'objectif est d'éviter la disparition des structures les plus durement impactées et de limiter les pertes d'emploi. Les clubs et fédérations les plus impactés seront donc aidés en priorité.

Les clubs et fédérations devront remplir un formulaire, élaboré conjointement par l'Administration générale des Sports et l'AISF (Association interfédérale du sport francophone). Celui-ci sera accompagné d'un vade-mecum reprenant des informations utiles afin d'aider les clubs et fédérations à compléter ce formulaire.

Les dossiers devront être déposés via une plateforme en ligne entre le 15 et le 19 juin. Ils seront ensuite soumis au gouvernement pour approbation de l'aide.