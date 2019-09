F1 Esport Pro Series : Top départ ce mercredi sur Auvio ! - © Tous droits réservés

Qui peut créer la surprise ? Plusieurs pilotes doivent s'affirmer cette année à l'image de Frederik Rasmussen il y a tout juste un an. Daniel Bereznay est désormais libéré de son rôle de lieutenant chez Mercedes, il portera l'équipe Alfa Romeo en tant que pilote de pointe avec a ses côtés, Larsson évincé de l'équipe Vitality Renault. Rasmussen quitte Toro Rosso pour représenter RedBull, ce qui lui offre sans doute l'une des meilleures préparations psychologiques envisageable. Les jeunes loups ne sont pas en reste avec de nouveaux visages qui ont créé la surprise lors de "pro drafts" en juillet dernier. Le Français Nicolas Longuet, Daniel Shields (Mercedes) ou encore Biancolilla sont bien décider à secouer la hiérarchie. Pour sa première participation, la Scuderia Ferrari a opté pour un line-up 100 % italien.



Pilotes par équipes :

Academy Scuderia Ferrari - G.Giglioli / A.Lauritos / D.Tonizza

Alfa Romeo Esports - D.Bereznay / K.Larsson / S.Saltunc

Haas F1 Team - J.Fehler / M.Stefanko / F.Wijers

Mclaren Shadow - E.Bonito / B.Huis / A.Van der Wall

Mercedes AMG Petronas - P.Krutyj / B.Leigh / D.Shields

Sport Pesa Esports - L.Blakeley / D.Haddad / M.Kiefer

RedBull Esports - N.Longuet / F.Rasmussen / J.Tormala

Toro Rosso - M.Biancolilla / C.Bolukbasi / P.Holzmann

Vitality Renault - J.Opmeer / C.Thomé / S.Weigang

Williams Esports - A. Carreton / T.Naukkarinen / I.Price

Disputé sur l'édition 2019 du jeu sous licence officielle, les douze courses attribuant le même nombre de points qu'en réalité. Maîtriser la pression et débuter avec de bons résultats sont primordiaux pour chacun. L'une des nouveautés, cette année, sera le "team radio" vous offrira la possibilité de vous glisser au cœur des stratégies de chacun. Même si l'unique arrêt aux stands (obligatoire) semble anéantir les stratégies, il n'en est rien et le plus malin en piste aura sa part du gâteau. Rappelons que le pilote couronné champion du monde le 4 décembre prochain se verra remettre la somme de 500.000$.



La RTBF Sport vous offre la possibilité de suivre en exclusivité sur Auvio et la deux, toute la saison des F1 Esports Pro Series. Les commentaires seront assurés par Maxime Potar (Maxou Lepilote) qui vous donne rendez-vous en direct à 20h00 et en différé à 23h05 en télé.