Euro de Paris et Mémorial Van Damme, l'athlé pourrait éclairer la fin de l'été

Au cœur des reports (Euro de foot, JO) et des annulations (tournois de tennis, courses cyclistes,…) en cascade, l’athlétisme peut s’estimer relativement chanceux. Particulièrement les organisateurs des championnats d’Europe de Paris (25 au 30 août) et du Mémorial Van Damme (4 septembre).



L’Euro, programmé fin août à Charlety, s’était résolu à vivre dans l’ombre des Jeux et privé d’un grand nombre de stars. La disparition des JO du calendrier propulse le rendez-vous parisien en pleine lumière. D’événement "secondaire", il devient objectif prioritaire pour beaucoup d’athlètes européens en manque d’adrénaline et de compétition. La procédure d’accréditation a été lancée, c’est un signe encourageant même si officiellement on ne sait pas encore si l’Euro aura lieu, ni dans quelles conditions.



Pas un Van Damme normal



Le Mémorial Van Damme pourrait lui être le premier "événement de masse" autorisé en Belgique.

"Normalement, ce ne sera pas un Mémorial traditionnel", souligne Cédric Van Branteghem, le directeur du meeting. "On est en contact avec les autorités et on va s’adapter. On continue à travailler avec toute l’équipe comme si c’était un Mémorial normal. Et on prévoit toutes les possibilités : avec un public réduit, avec certaines mesures par rapport à la santé (qui est évidemment le plus important). Si on trouve que c’est nécessaire, on le rendra encore plus sévères. Le 4 septembre, c’est encore loin. Et il est trop tôt pour parler du concept qu’on va mettre en place cette année".



Programmé le 4 septembre (date qui ne changera pas) quatre jours après la levée de l’interdiction du gouvernement, le meeting pourrait être un beau symbole. "On verra si tout peut se faire. Et si c’est le cas, le Mémorial sera potentiellement une belle fête du sport en général mais aussi de la santé. Notre but est aussi de remercier toutes les personnes qui font tant de choses pour la santé de la population."



Nafi star des deux événements ?



Si le Mémorial a lieu (peu importe sa forme), Nafissatou Thiam, habituée du meeting bruxellois, sera sans aucun doute au rendez-vous. La hauteur féminine ne figure pas à l’horaire par hasard.



La championne olympique de Rio sera aussi très probablement à Paris dix jours plus tôt. Notre compatriote a laissé entendre qu’elle délaisserait plus que probablement l’heptathlon, sa discipline de prédilection, au moment du report des JO. "Les Jeux sont décalés mais mon objectif reste les Jeux. Je ne vais pas les remplacer. S’il y a moyen de faire les championnats d’Europe sur la route, pourquoi pas mais ce n’est pas un objectif. C’est plus probable que j’y fasse la hauteur ou la longueur que l’hepta", disait l’heptathlonienne le 24 mars dernier.



Une Nafi médaillée européenne, acclamée par un stade roi Baudouin plein, la perspective a "de la gueule" et saluerait avec éclat la fin de la période si particulière que nous traversons. Même si tout cela semble bien loin aujourd’hui.