Euro de Korfbal : 2e victoire des Belgian Diamonds qui assurent leur place en demi-finales

#EKCA2021 Final score BEL-GER: 23-7 #Day2 #korfball #korfbal #corfebol #MixedGenderSport

???? By @actiefotografie @korfbalfoto



The Netherlands and Belgium are the 1st two semi-finalists known! Congratulations!



???? You can watch it again on https://t.co/J8WEKK8SN9 pic.twitter.com/oOV0fOzDAx