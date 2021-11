Euro de goalball : La Belgique termine 6e après une défaite contre la Russie

La Belgique s'est inclinée 1-2 devant la Russie dans sa seconde rencontre de classement pour les places 5 à 8 de l'Euro de goalball, vendredi à Samsun, en Turquie. Cette défaite est synonyme de 6e place finale pour l'équipe belge.

Les Belgian Bulls, quart-de-finalistes des Jeux Paralympiques de Tokyo, avaient déjà été battus par les Russes en phase de poules (2-7).

En phase de poules, les Belges, avec Wassime Amnir, Rob Eijssen, Thijs Dewilde, Klison Mapreni et les frères Tom et Bruno Vanhove, ont compilé deux victoires et autant de défaites. Ils ont ensuite été battus (7-4) par l'Allemagne en quarts.