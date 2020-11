Euro d'escalade : Chloé Caulier, Nicolas Collin et Simon Lorenzi en 1/2 de l'épreuve de difficulté

Chloé Caulier, Nicolas Collin et Simon Lorenzi se sont tous les trois qualifiés pour leur demi-finale de l'épreuve de difficulté à l'issue des qualifications, mardi aux championnats d'Europe d'escalade à Moscou, Russie.

Médaillée d'argent la veille dans l'épreuve de bloc, sa spécialité, Chloé Caulier a facilement atteint le sommet des deux routes proposées aux concurrentes, comme trois autres athlètes, les Russes Viktoriia Meshkova, championne d'Europe la veille devant la Hennuyère, et Daria Mezentseva ainsi que la Tchèque Eliska Adamovska. Trente-deux grimpeuses avaient tenté leur chance. Les 26 premières ont droit, comme chez les hommes, à la demi-finale.

Chez les messieurs, ils étaient 40 au pied du mur. Simon Lorenzi a terminé 11e des qualifications et Nicolas Collin, 14e. Tous les deux rejoignent aussi la demi-finale au programme mercredi (9h00). Le Suisse Sascha Lehmann et le Suédois Hannes Puman ont été les deux seuls à atteindre le sommet des deux routes.

La finale dames est programmée mercredi à 17h00 et la finale messieurs à 19h00.

Quatorzième de la vitesse, Chloé Caulier a fini donc 2e du bloc lundi. Nicolas Collin et Simon Lorenzi se sont classés respectivement 13e et 18e à la vitesse, 5e et 18e au bloc.

Après la difficulté (lead) mercredi, les résultats obtenus par les athlètes inscrits dans les trois disciplines de l'escalade seront multipliés. Les vingt premiers pourront alors disputer le combiné - vendredi (qualifications) et samedi (finales) - avec pour enjeu une dernière place pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain où l'escalade fait son apparition au programme olympique pour la première fois. Le combiné y sera l'épreuve disputée.

Belga