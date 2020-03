Etes-vous plutôt un coureur connecté ou un coureur caché?

"Votre amie Karen vient de rejoindre Strava". Tous les jours, la plateforme numérique de partage d'activités sportives lancées en 2009 aux Etats-Unis et aujourd'hui présente dans 195 pays compte des centaines de nouveaux membres. Un million par mois à l'échelle de la planète selon le service presse de la communauté de sportifs la plus populaire au monde (50 millions d'adhérents, amateurs ou professionnels) qui fonctionne principalement en lien avec les montres GPS connectées. En Belgique, elle compte 830.000 membres, soit un belge sur 15. Une proportion énorme. Depuis la période de confinement, la progression est encore plus importante quoique qu'officiellement encore impossible à chiffrer. Mais tous les utilisateurs habituels de ce réseau social spécialisé dans le partage de sorties vélo ou de courses à pied vous le diront: "En ce moment, tout le monde débarque sur Strava". Force est en effet de constater que ces 10 derniers jours, le beau temps et le confinement incitent certains à rechausser les baskets à sortir le vélo du fond du garage. "Autant en profiter tant qu'on y est autorisé" vous diront les nouveaux adhérents. Sauf que les utilisateurs habituels eux, se font subitement plus discrets. Comme s'ils étaient subitement passés en stade d'hibernation. Bizarre à cette période de l'année propice à une activité physique post-hivernale habituellement plus intense. Autre piste d'explication: et s'il s'agissait plutôt d'une stratégie assumée? "Je déconnecte mon compte pendant le confinement pour ne pas me faire remarquer." Simplement pour ne pas être verbalisé en cas de sortie groupée? Ou pour éviter d'être repéré par un patron qui s'inquiéterait de la subite absence d'une de ses employés censé... télé-travailler? Et vous, dans quel camp vous situez-vous?