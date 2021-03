Et si on remettait les "Grammy Sport Awards" à ces sportifs qui ont un jour chanté… ?

TP pas enchanté et pourtant chanteur © 2003 AFP

Cette nuit à Los Angeles ont été décernés les célèbres "Grammies" récompensant les meilleurs artistes américains. C’est l’occasion de se souvenir que des sportifs ont un jour poussé la chansonnette avec plus ou moins de bonheur. Tantôt par jeu, par plaisir ou par défi, ils ont mis leur notoriété au service ou au pilori de la musique. Imaginons donc ce que pourrait donner le palmarès d’une cérémonie que l’on pourrait intituler : les Grammy Sport Awards ! Le Grammy de "celui qui croyait le plus à sa chanson" est attribué à… Tony Parker Avec le titre "Balance-toi", le génial basketteur épouse tous les codes traditionnels du rap à commencer par un clip qui en reprend tous les clichés. Mais il faut l’avouer, même si TP n’a pas le flow d’Eminem ou de Dr Dre, son filet de voix est plutôt bien posé, millimétré comme une passe tranchante dans la raquette.

Le Grammy du "déhanchement le plus énergique" va certainement à Jean-Michel Saive. Et oui, ce champion de légende aura tout fait dans sa carrière. Dont une chanson qui lui fera faire le tour des plateaux de télévision : Love and Sport. Ses deux passions sont en effet réunies dans ce titre qui permet aussi d’apprécier les notes hautes du pongiste. En short comme en blazer épaulette, Jean-Mi se donne à fond et on y croit. D’ailleurs vous risquez bien d’avoir ce refrain en tête un bon moment…

Le Grammy du "sportif qu’on ne voyait pas accepter de faire ça" : Jacques Villeneuve "Accepterais-tu", c’est le titre de la chanson interprétée par le pilote et c’est aussi sans doute ce qu’un musicien lui a un jour demandé. Et il a répondu oui. A moins que ce soit le Canadien lui-même qui ait suggéré l’idée. Car en plus de chanter, il joue aussi de la guitare comme quoi un virage à 180° aurait été possible dans sa carrière. Un virage quasi accompli sous forme d’un album "Private Paradise" sorti en 2007.

Le Grammy de la sportive qui fait ça pour une bonne cause : Serena Williams Des tentatives de rap avec elle existent sur internet. Mais la tenniswoman impressionne par la justesse et la douceur de sa voix dans un clip destiné à sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein. Serena pousse la sérénade et se dévoile dans un clip, prenant.

Le Grammy de celui "que l’on connaît plus comme chanteur que comme sportif" : Jean-Pierre François "Je te survivrai" a été un tube des années 80. Son côté kitsch raisonne encore aujourd’hui dans les radios et les bals (à l’époque ou il y en avait). A un point tel que certains ont oublié qu’avant cet unique tube, le garçon était footballeur. Il a notamment évolué à Dijon, au FC Bâle et à l’AS Saint-Etienne en 1987 ou il a inscrit sept buts avec la réserve. Sa carrière sur les pelouses se termine en 1988, 1 an avant ce sulfureux morceau musical.

Le Grammy "de la plus belle pochette de disque parce que même là il a la classe": Enzo Scifo Footballeur de génie, le diable rouge lui aussi a succombé aux sirènes de la chanson. Avec un titre taillé sur mesure. Plus convaincant balle au pied que micro à la main, l’ancien anderlechtois est aussi entré dans la légende pour ce "gagné d’avance" devenu culte pour les amateurs de musique décalée aux connotations italiennes. La pochette montre un Enzo magnifique entre Eros et Toto.

Le Grammy de "la superstar qui avait tout pour réussir dans la chanson mais bof" : Carl Lewis Star mondiale, charisme de fou, popularité exceptionnelle, l’athlète a forcément attiré les producteurs. Il ne s’est d’ailleurs pas contenté d’un titre mais a enregistré un album "Modern Man". "Break it up" en était la chanson phare. Mais manifestement la carrière du chanteur Carl aura à peine duré plus longtemps qu’un de ses 100 mètres…

Le Grammy "du meilleur duo" : Basile Boli et Chris Waddle Complices sur le terrain à l’OM, le défenseur au sourire ravageur et l’ailier chaloupé se sont unis pour ce morceau. "We’ve got a feeling" est le titre de cette tentative de retourné acrobatique. Personne ne sait s’il a réellement inspiré les Black Eyed Peas quelques années plus tard. Ici, c’est sûr, c’est pour le joke qu’on a réuni ces deux personnalités marquantes de cette époque de Marseille.

Le Grammy "du meilleur titre parce qu’il y a un double sens" : Florence Arthaud et Pierre Bachelet "Flo, toi qui navigue sur les flots". Et voilà c’est parti pour un moment musical entre une navigatrice et un chanteur à succès. Il en faut peu pour fabriquer un tube. Le duo a écumé les plateaux télés et dégageait une vraie sincérité entre les deux personnalités. Cette chanson est aussi un hommage puisque les deux interprètes sont aujourd’hui disparus.

Le Grammy "de la meilleure reconversion" : Yannick Noah L’histoire commence par le tube "Saga Africa". Noah devient un des premiers sportifs à ne pas faire cela "comme ça". L’ancien vainqueur de Roland Garros sait chanter, sait danser et sait faire le show, une vraie rock star, comme une évidence. A un point tel que les plus jeunes ne savent même pas qu’il a été tennisman dans une autre vie. Depuis il a enchaîné les tubes, les succès et les salles de spectacle pleines à craquer.

Le Grammy du "Je vais essayer de faire comme Yannick" : Jackson Richardson Du "Hand" à la chanson avec "Les tabous". Jackson est une star en France. La tentative aurait pu être bonne et ne manque pas de créativité comme l’invention du terme Sandball. Mais bon, ça n’a pas pris, ça n’a pas pris.

La liste n'est forcément pas exhaustive. On attend encore les titres ou reprises de Nafi ("être à la hauteur"), Eden ("Le Jerk"), Jonathan Borlée ("Mon frère"), Remco ("à Bicyclette"), la play-list est inépuisable ...