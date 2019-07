Escrime: La France sacrée à l'épée, les fleurettistes russes en or

De retour en mode destructeur: les épéistes français ont broyé un à un leurs adversaires lundi pour reconquérir le titre de champion du monde à Budapest, un sacre qui fait un bien fou après des mois de doute.

De leur côté, les Russes Inna Deriglazova, Anastasiia Ivanova, Larissa Korobeynikova et Adeline Zagidullina ont conquis le titre de championnes du monde du fleuret par équipes en battant en finale les Italiennes, emmenée par Elisa di Francisca, Arianna Errigo et Alice Volpi, 43 touches à 42.

En finale contre des Ukrainiens accrocheurs, Daniel Jerent, en difficulté sur ses deux premiers relais, a ramené le score à 35 partout, avant que le "Bulldozer" Yannick Borel ne se mette en marche et ne plie la partie, 45 à 37.

"Je me dis qu'à 35 partout, il y a de la place, dix touches. J'étais mort de faim, il fallait me passer sur le corps pour me chercher cette médaille. Je crois que c'est moi qui suis passé sur lui," a expliqué Borel en zone mixte après le nouveau sacre.

En remontant jusqu'en 1990, l'épée masculine française par équipes compte désormais douze titres et vingt podiums mondiaux, trois titres et cinq podiums olympiques.

Des chiffres qui en font l'arme la plus forte de l'escrime française, celle de la reconquête aux Jeux olympiques en 2016 à Rio, la seule en or après le zéro pointé de Londres en 2012.

Mort subite

Mais le titre de Budapest conquis par Borel, Jerent, Ronan Gustin et Alexandre Bardenet, est plus qu'une ligne à un immense palmarès: il a une saveur très particulière, celle de la renaissance après de très longs mois de résultats en berne.

"C'est ce que l'on a cherché pendant toute la saison, la victoire. Et puis finalement, cette victoire, on l'a en fin d'année, pour le titre de champion du monde", a souligné Stéphane Le Roy, l'entraîneur des épéistes, ému aux larmes.

En l'espace de deux rencontres maîtrisées et dominées de la tête et des épaules contre la Corée du Sud en quarts de finale (45-28) puis la Suisse en demi-finales (45-27), les Français ont rangé dans le placard des mauvaises archives les 12 mois écoulés, notamment une 11e place aux Championnats d'Europe.

Les épéistes tricolores apportent la deuxième médaille d'or à la France lors de ces Mondiaux après le titre du fleurettiste Enzo Lefort, et la troisième médaille en tout, avec l'argent de Pauline Ranvier.

La 3e place est revenue à la Suisse, victorieuse de la Chine 45 à 35.

Chez les femmes, la victoire russe s'est jouée en mort subite, au terme d'un match extrêmement serré entre les deux meilleures nations de cette arme depuis plusieurs années.

La médaille de bronze est revenue aux Etats-Unis (Lee Kieffer, Nzingha Prescod, Nicole Ross, Jacqueline Dubrovich), qui ont battu de peu les Françaises (Ysaora Thibus, Pauline Ranvier, Anita Blaze, Solène Butruille) 45 touches à 43.