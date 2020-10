Escalade : Simon Lorenzi se sent plus en forme que jamais pour les qualifications aux Jeux Olympiques

Simon a 23 ans, il fait des études en éducation physique, l'UCL le soutient en tant que sportif de haut niveau. Il fait de l’escalade depuis qu’il tient sur ses deux pieds. Et, surtout, il est triple champion de Belgique. Il a remporté le titre pour la première fois en 2015 et pour la seconde fois en décembre 2019. Il l’a remis en jeu en février 2020 mais comme être le tenant du titre seulement deux fois lui semblait un peu faible, il l’a gardé.

Pour atteindre de si belles prestations, Simon mise toutes ses billes sur les entraînements, l'université lui donne accès à des facilités pour s'investir dans la pratique de l'escalade : "Dans mes études je fais ce qu'il faut pour réussir évidemment, mais je mets le paquet sur le sport". Sport que le grimpeur exerce sans relâche cinq jours par semaine avec, en plus des entraînements techniques et physiques, un travail avec un professeur de cirque : "On fait des jeux d’équilibre, de la coordination et de la proprioception." (NDLR : la proprioception est la perception que chacun a, de manière consciente ou non, de la position dans l’espace des différentes parties de son corps)

Ces derniers mois, Simon ne s’est pas plus entraîné que d’habitude pour parvenir à de tels résultats lors des dernières compétitions. Il l’a fait plus intelligemment. "Avant j’étais trop axé sur le physique et j’avais des lacunes techniques. La souplesse posait un problème et j’ai beaucoup plus travaillé dessus cette année. Et j’ai beaucoup évolué, je dépense moins d’énergie car je suis plus mobile qu’avant sur le mur."

Sur le mental aussi Simon a travaillé : "Ma plus grosse déception c’est certainement le championnat du Monde 2018 à Innsbruck en Autriche. Je me suis mis beaucoup de pression, j’étais vraiment en forme mais ça s’est mal passé parce que je n’ai pas su gérer."

Depuis, il se concentre sur des petits conseils qui l’aident beaucoup à maîtriser sa peur, qui a des effets néfastes sur la façon dont il grimpe : "Maintenant mon mode de fonctionnement c’est d’accepter mes émotions. Si je sais que j’ai peur, je me demande ce que j’ai à faire objectivement pour être le plus performant possible et j’agis."