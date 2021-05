Escalade: l'aventure au coin de la rue

Ils s'appellent Florian, Bruno et Antoine. Ils ont 16 et 17 ans.

Ils pratiquent la micro-aventure. Des petites expéditions en Belgique avec une finalité: la grimpe! Ce qui les attire, c'est le rocher, l'escalade en falaise, mais de manière engagée et responsable. Aujourd'hui, ils ont décidé de combiner le train, le packraft (un petit canoë gonflable) et l'escalade. Un triathlon d'un genre nouveau, 100% nature. Une approche de leur sport éco-responsable

Direction les aiguilles de Challeux, un massif calcaire qui se dresse le long de la Lesse dans la région de Dinant. L'idée du jour, c'est d'accéder à la falaise depuis la rivière et d'entamer l'ascension directement depuis les petites embarcations. Au programme, une voie d'une soixantaine de mètres de haut cotée 6A de niveau de difficulté, un dièdre en léger dévers suivi d'une longue fissure dans la roche. Les trois grimpeurs l'escaladent en totale autonomie. Une activité sportive qui se veut aussi respectueuse de l'environnement. C'est aussi la philosophie de la bande de potes: du sport, du partage, de l'amitié mais aussi une conscience, conscience que l'environnement dans lequel ils pratiquent leur passion est fragile et qu'il faut en prendre soin. Du sport engagé par une bande de jeunes passionnés. Du sport pour le plaisir de se retrouver et de vivre pleinement la liberté au contact d'une nature préservée.