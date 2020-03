Ellen Schouppe: "Les sportifs de haut niveau ont la faculté de rebondir"

Des objectifs qui s’envolent, des préparations devenues inutiles, un avenir incertain et un confinement qui vient compliquer la routine des entraînements. Les sportifs de haut niveau vivent eux aussi des moments difficiles. Pour surmonter ces problèmes, et éviter de sombrer dans la déprime, certains d’entre eux peuvent compter sur des psychologues du sport. L’une des références en Belgique c’est Ellen Schouppe, coach mentale du Sporting d’Anderlecht, de l’équipe de basket de Mons-Hainaut, des Belgian Cats et des Belgian Cheetahs notamment.

Ellen Schouppe, dans quel état psychologique se trouvent les athlètes que vous suivez en ce moment ?

Cela dépend des cas, il est difficile de faire des généralités, mas ce qui est certain c’est que ce n’est facile pour aucun de nos athlètes de haut niveau pour l’instant. Certains gèrent cependant la situation mieux que d’autres. C’est plus compliqué pour les athlètes qui sont en fin de carrière et qui voyaient les JO comme un point d’orgue. Pour eux le report peut être synonyme de fin de carrière anticipée. C’est donc plus difficile à vivre que pour un jeune athlète qui peut lui se dire qu’il aura une année supplémentaire pour bien se préparer. Et puis l’aspect financier joue aussi. Certains athlètes doivent combiner leur activité sportive avec un autre travail et quand le travail n’est plus là ils ne gagnent plus rien. Il ne faut pas se faire d’illusions, on gagne mieux sa vie dans le football que dans l’athlétisme, les contrats de sponsorings ne sont pas les mêmes. C’est donc plus difficile pour certains que pour d’autres.

La situation de confinement augmente-t-elle les risques de mal-être chez les sportifs ?

La situation est là aussi un peu différente puisque certains sportifs comme les athlètes peuvent encore s’entraîner dans des centres Adeps alors que d’autres n’ont plus accès à leur salle d’entraînement. Mais ce qu’ils ont tous perdu c’est le repère. La date pour laquelle ils doivent être prêts à performer. Heureusement les sportifs de haut niveau sont différents. Ils ont l’habitude de gérer des périodes difficiles et des moments de déception. Ils ont la faculté de rebondir très vite et de gérer ces situations mieux que d’autres personnes.

Quels conseils donner vous à vos athlètes ces jours-ci ?

Il est très important qu’ils continuent à se fixer des objectifs à court terme pour garder des échéances. Tous les athlètes de haut niveau préfèrent performer que se préparer. Ils préfèrent la compétition à l’entraînement parce qu’il y a le challenge avec l’autre et avec soi-même qui est important et qui a disparu pour l’instant. Je leur conseille donc de se fixer des objectifs personnels, de se challenger les uns les autres pour garder cet aspect compétition, même s’il est très différent. On propose par exemple des petits défis techniques comme le font les hockeyeurs, cela permet aussi de conserver une forme d’interactivité.

J’ai la chance de travailler dans des disciplines très différentes comme l’athlétisme le hockey ou le motocross. J’essaye donc de connecter les sportifs entre eux parce qu’ils ont aussi besoin de s’entendre, d’échanger sur la manière dont il gère la situation. Dans la limite des libertés actuelles, il faut garder une proximité émotionnelle en ce moment.

Y a-t-il des aspects positifs à retirer dans cette situation de crise ?

Oui bien sûr et j’essaie d’insister là-dessus dans chaque accompagnement. J’essaye de travailler avec eux sur les choses que l’on peut contrôler, influencer et sur la manière d’utiliser ce temps qui en général fait défaut dans le planning très chargé des sportifs. Je leur conseille d’en profiter pour se ressourcer physiquement et mentalement. C’est très important aussi de prendre le temps de voir les personnes que l’on n’a pas le temps de voir habituellement et qui sont importantes pour nous. Donner et recevoir du temps, même si c’est par échange de vidéos sur notre téléphone, cela peut vraiment faire beaucoup de bien.