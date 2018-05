Eléonor Sana, médaillée de bronze à PyeongChang, range ses skis

Quelques mois après sa sœur qui lui servait de guide, Eléonor Sana a décidé d'arrêter la compétition en ski alpin. Les frangines avaient décroché le bronze en descente aux derniers Jeux Paralympiques de PyeongChang.



Depuis son retour de Corée du Sud, la Brabaçonne a réfléchi à la suite à donner à sa carrière. Si elle avait décidé de poursuivre, elle aurait dû le faire avec un ou une autre guide. "La décision de Chloé d’arrêter ne joue pas un rôle fondamental dans ma décision, même si bien sûr ça aurait changé beaucoup de choses de continuer sans elle", explique-t-elle dans un communiqué du Comité Paralympique belge.



Après des années consacrées au ski, aux stages et aux entraînements, Eléonor aspire à une vie "plus normale". " J’ai eu la chance de vivre une aventure magnifique. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue et ont rendu ce projet possible. Mais l’impact du handiski sur ma vie personnelle était énorme. Je mets un terme au projet handiski car j’aimerais avoir une vie plus stable, plus normale. Je souhaite me lancer dans des études de kiné en septembre".



A côté de ses études, Eléonor Sana pourrait continuer à faire du sport et pourquoi pas à haut niveau. "Je reste passionnée de sport et de défis. J’aimerais trouver un sport conciliable avec un projet de vie en Belgique. Le Mouvement Paralympique m’aidera dans cette recherche", conclut-elle.