Edito : Violences sexuelles dans le sport... l'urgence de témoigner

Comme des milliers de téléspectateurs, je suis resté sans voix en regardant le reportage consacré aux violences sexuelles dans le sport. Un reportage diffusé dans l'émission #Investigation et réalisé par Pierre Emmanuel Luneau-Daurignac, un collègue français.

Comment ne pas être bouleversé en entendant tous les témoignages de sportifs qui ont osé raconter l'enfer qu'ils ont vécu. Dès leur plus jeune âge, des jeunes garçons, des jeunes filles ont été abusés par leurs entraîneurs. Ils seraient un sur sept, amateurs ou professionnels a figuré au rang des victimes, aucune discipline n'échapperait à la règle!

Toutes ces victimes ont gardé le silence longtemps, trop longtemps attendant souvent le décès de proches pour s'ouvrir...enfin.

Pire, certains de ceux qui ont eu le courage de s'exprimer se sont fracassés face à une omerta bien hiérarchisée, par... leur propre Fédération, celle-là même qui aurait dû les aider, les soutenir devant la Justice.

Parmi les témoignages glaçants du reportage, celui de Paul Stewart, footballeur vedette de Premier League, en Angleterre. Il a vu sa vie détruite à cause d'un entraîneur pervers. Il a été violé de ses 10 à ses 14 ans. Il a réussi à sortir de ses griffes mais pas sans séquelle. Cet attaquant de Manchester City, Tottenham, ou encore de Liverpool, a ensuite sombré dans l'alcool et la drogue. Depuis la diffusion de l'émission, j'ai découvert qu'il racontait son calvaire et sa descente aux enfers dans un livre "Damaged, my story".

Comme journaliste sportif, j'ai eu la chance de commenter sept Jeux Olympiques, la place était évidemment réservée à l'exploit, aux performances, au dépassement de soi, mais jamais, je n'aurais pu imaginer tous ces calvaires. Et pourtant, comme la grande star américaine, Simone Biles, d'autres gymnastes ont vécu de nombreux viols. Dans l'enquête, de notre confrère français, Gloria Viseras, témoigne, elle aussi. La jeune fille sélectionnée dans l'équipe espagnole de gymnastique est allée jusqu'à se blesser volontairement pour échapper aux viols répétés de son entraîneur, la star espagnole de l'époque Jesus Carballo. Pétrifiant!

Ce que j'ai trouvé insupportable dans ce reportage, c'est le recours à tous les moyens possibles et inavouables, pour faire taire les victimes et sauvegarder les médailles. Tout cela pour les honneurs mais surtout pour l'argent. USA Swimming, la Fédération américaine de natation a trompé son monde durant des années. Cela me fait aujourd'hui horreur.

Tout cela s'est passé en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, aux Etats-Unis...et chez nous? Inutile de se mettre la tête dans le sable, pourquoi serions-nous les seuls vertueux? Ce reportage pourrait peut-être raviver de douloureux souvenirs enfouis chez certains, mais pourrait aussi les inciter à dénoncer ces agissements, dénoncer ces personnes sans morale et les faire condamner par la Justice. Pour ces entraîneurs ou dirigeants abuseurs, la place est à l'ombre, pas au pied des podiums.