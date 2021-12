Echecs : Carlsen prend un avantage quasi définitif au championnat du monde

Le Norvégien Magnus Carlsen a remporté mardi une troisième partie lors du championnat du monde d'échecs contre son challenger Russe Ian Nepomniachtchi, l'assurant quasiment de conserver son titre.

Après neuf parties sur les quatorze initialement prévues, le Norvégien mène six points à trois, grâce à ses trois succès obtenus lors des quatre dernières rondes. Les cinq premières joutes s'étaient conclues par des nulles.

Si sa première victoire vendredi, après une bataille-marathon de 136 coups, devait beaucoup à son impressionnante capacité à étouffer progressivement son adversaire, son deuxième gain, dimanche, a été facilité par une erreur inattendue à ce niveau par son adversaire.

Mardi, Nepomniachtchi, avec les pièces blanches censées conférer un avantage, s'est encore piégé tout seul, dès le 27e coup: en avançant un pion, il a condamné son fou à être capturé sans compensation, donnant un avantage irrémédiable à son adversaire à ce niveau de compétition.

Réalisant tout de suite son erreur, le Russe a quitté l'échiquier pour se rendre dans la salle de repos à l'abri des caméras, une pratique autorisée dans la compétition et qu'il a régulièrement utilisée pendant ses parties pouvant durer plus de six heures.

Il n'est revenu que quinze minutes plus tard, l'air hagard, tel un boxeur se relevant d'un K.O. Après encore cinq minutes à fixer l'échiquier d'un oeil vide, il a continué à jouer quelques coups, avant de se résigner à tendre la main à Magnus Carlsen, signifiant son abandon.

Les deux joueurs doivent s'affronter une fois mercredi avant la troisième journée de repos, jeudi. La nuit de sommeil ne sera sans doute pas suffisante pour permettre à Nepomniachtchi, méconnaissable depuis sa première défaite, de reprendre ses esprits.

Sa mission pour remporter le titre, une première pour un Russe depuis 2006, s'avère presque impossible désormais: gagner au moins trois des cinq dernières parties contre Magnus Carlsen, qui n'a perdu que deux fois lors de ses cinq championnats du monde (57 parties) et qui aura trois fois l'avantage de commencer avec les blancs. Le match se jouerait alors au départage.

De son côté, Magnus Carlsen pourrait valider un cinquième titre dans un championnat du monde d'échecs dès la 11e partie vendredi s'il porte le coup de grâce avec une victoire lors des deux prochaines rondes.