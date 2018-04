E-sport : ça va castagner au Brussels Challenge Major Edition (Live vidéo dès 15h)

C’est du 7 au 8 avril, qu’aura lieu le " Brussels Challenge Major Edition ", à Evere. Pour cet événement l’organisateur Younes " CCL " Lazaar a mis la barre très haut avec des tournois sur Street Fighter V, Dragon Ball Fighter Z, Guilty Gear et Tekken 7. Pour que les joueurs soient à l’aise, l’organisation a prévu une soixantaine de consoles ainsi qu’un bâtiment de 800 m². Avec un total de 400 participants confirmés, le " Brussels Challenge Major Edition " s’annonce comme un des tournois d’e-sport majeur de jeux de combat en Belgique, et le plus gros événement sur console. Pour preuve, 17 pays différents seront représentés ce week-end avec des participants venant de 4 continents.

Si vous avez déjà pu voir du Dragon Ball Fighter Z sur Tarmac le 28 janvier dernier, c’est bien vers Street Fighter V que tous les regards seront tournés ce weekend. Le " Brussels Challenge Major Edition " accueille une étape du Street Fighter V Capcom Pro Tour, le circuit professionnel du développeur de jeux vidéo Capcom. L’enjeu est de taille pour les participants de ce tournoi. En cas de bonne performance, ils engrangeront des points pour se classer parmi les meilleurs joueurs du monde, et accéder à la finale ainsi qu’à ses 120 000 dollars de gain. Cet événement est donc capital pour les différents participants, s’ils veulent avoir une chance de faire partie du gratin de Street Fighter V.

Des poids lourds de Street on fait le déplacement

Sur ce terrain, ce sont les asiatiques qui dominent, et ils sont venus en nombre. Le favori du " Brussels Challenge Major Edition " s’appelle Verloren, et nous vient de Corée du Sud. Il est actuellement 4ème du Pro Tour et fait des miracles avec son personnage Cammy. Son dernier résultat est une 3ème place obtenue à Atlanta le mois dernier, après une courte défaite face au monstre sacré japonais de Street Fighter Tokido. Face à Verloren, les japonais Bonchan, GO1 et JohnTakeuchi, respectivement classés 41ème, 28ème et 49ème du Capcom Pro Tour. Ils auront pour objectif de remporter le tournoi, et de glaner un maximum de points. Il ne faut tout de même pas oublier le Taiwanais Oil-King qui pointe à la 16ème place du Pro Tour, et qui fait aussi office de favoris.

S’ils veulent obtenir un bon résultat les Européens devront donner le maximum, mais ils peuvent tout de même compter sur des représentants d’un très haut niveau. Les Français Luffy et Mister Crimson ne seront clairement pas là pour faire de la figuration. Il ne faut pas oublier que Luffy a remporté l’EVO 2014 face au gratin mondial. Il reste un joueur expérimenté et très solide. L’Européen qui a le plus de chance de tirer son épingle du jeu c’est l’anglais Problem-X, et son personnage Bison. Auteur d’une saison 2017 remarquable, il pointe à la 17ème place du Pro Tour, et a largement de quoi aller taquiner Verloren et Oil-King.

Côté Belgique, on peut compter sur Takamura_B et Fuhajin. Nos deux représentants ont obtenu des résultats plus que satisfaisants ces derniers temps. Ils devraient pouvoir avancer dans le tournoi, mais ils risquent malheureusement de se heurter au mur asiatique.

L’e-sport qu’est-ce que c’est ?

Vous avez probablement déjà dû voir ce mot sur la toile, l’e-sport n’est pas vraiment un terme nouveau. La discipline est pourtant en pleine explosion depuis quelques années. L’e-sport, ou sport électronique, consiste en plusieurs joueurs s’affrontant en équipe, ou en 1 contre 1, sur consoles ou ordinateurs. Le tout sur des jeux compétitifs. Vous l’aurez donc compris, pas d’e-sport sur des licences comme Tetris ou Donkey Kong. On parle plutôt de jeux comme Counter Strike : Global Offensive, League of Legends, Fifa ou encore Street Fighter pour ne citer qu’eux.

Si la majeure partie des matchs se déroulent sur internet, plusieurs fois par an les joueurs se retrouvent en LAN. Une LAN c’est un événement durant lequel les compétiteurs se rassemblent à un endroit pour s’affronter avec souvent de grosses récompenses à la clé. Sur un weekend, les joueurs enchainent les parties et mettent leur mental à rude épreuve. Si on ne peut pas vraiment comparer l’e-sport à des sports traditionnels comme le football ou le basketball, il se rapproche plus de discipline comme les échecs, ou l’aspect psychologique est déterminant.

Depuis quelques années, le sport électronique se professionnalise sous l’impulsion de compagnies comme l’ESL, Riot Games, ou encore Blizzard. La discipline compte plusieurs circuits professionnels, dont le Capcom Pro Tour. L’e-sport attire de plus en plus les sponsors et notamment de grosses pointures comme Redbull ou Coca-Cola.

Le sport électronique commence aussi à pointer le bout de son nez en Belgique, et sur Tarmac. Vous avez pu suivre sur notre chaine Twitch les deux dernières finales de la Fifa eWorld Cup, ainsi que notre tournoi Dragonball Fighter Z. Et comme chez Tarmac on aime l’e-sport, on peut déjà vous avertir que le mois de mai risque d’apporter son lot de surprise. Restez branché.