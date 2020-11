Dopage: le Sénat américain adopte le Rodchenkov Act, l'AMA s'inquiète

Feu vert pour le Rodchenkov Act: le Sénat américain a adopté lundi ce projet de loi destiné à criminaliser hors des frontières tout responsable d'un système de dopage portant atteinte aux intérêts des sportifs US. Une décision qui inquiète l'agence antidopage internationale (AMA).

Cette loi prévoit de permettre à la justice des Etats-Unis de poursuivre et d'infliger des peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans et des amendes pouvant s'élever à un million de dollars à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, impliquées dans un système international de dopage.

Sont surtout ciblés les entourages des athlètes -entraîneurs, agents, managers, officiels- plus que les athlètes eux-mêmes, lesquels peuvent déjà être sanctionnés par l'AMA.

Le Rodchenkov Act, du nom de l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou à l'origine des révélations sur le dopage organisé en Russie et réfugié aux États-Unis, avait été validé dans un premier temps par la Chambre des Représentants en octobre 2019.

Adoptée par le Sénat, rassemblant à l'unisson sur ce terrain Républicains et Démocrates, cette loi, présentée comme une réponse aux réactions jugées insuffisantes de l'AMA et du Comité international olympique (CIO) pour sanctionner la Russie pour sa politique frauduleuse en la matière entre 2011 et 2015, n'attend plus que la signature du président américain Donald Trump pour entrer en vigueur.

Une nouvelle accueillie avec satisfaction par l'agence antidopage américaine (Usada), ardent défenseur de cette loi.

"C'est une journée monumentale dans la lutte pour le sport propre dans le monde. Nous avons hâte de voir la loi bientôt contribuer à changer le jeu pour les athlètes propre (...) Elle fournira les outils nécessaires pour les protéger et tenir pour responsables tous les conspirateurs de dopage à l'échelle internationale", a réagi le directeur exécutif de l'Usada, Travis Tygart.