Dix-sept Belges sélectionnés pour Glasgow, Valentine Dumont inscrite dans 8 épreuves

Dix-sept nageurs et nageuses ont été sélectionnés pour disputer l'Euro de natation en grand bassin qui se tiendra à Glasgow du 3 au 9 août, a annoncé mardi la Fédération Royale Belge de Natation (FRBN).

C'est le même nombre de sélectionné(e)s qu'à l'Euro de Londres en 2016, avec comme petite différence que cette fois un Belge, Logan Vanhuys, est engagé en eau libre.

Les têtes d'affiche de la natation belge seront de la partie: le vice-champion olympique Pieter Timmers sur 50m libre et 100m libre, Louis Croenen sur 100m et 200m papillon, Kimberly Buys sur 50m papillon et 100m papillon et Fanny Lecluyse sur 50m, 100m et 200m brasse.

La jeune Namuroise Valentine Dumont, 17 ans, étoile montante de la natation belge, sera la stakhanoviste de la délégation, avec pas moins de huit épreuves (dont quatre relais) inscrites à son programme.

Les jeunes Alexandre Marcourt, 19 ans, et Valentin Borisavljevic, 21 ans, effectueront leurs grands débuts dans un championnat international seniors. Thomas Thijs (Mondiaux 2016 de Windsor), 21 ans, et Sebastien De Meulemeester (Euro 2017 à Copenhague), 20 ans, avaient déjà participé à un grand championnat international, mais c'était en petit bassin.

En 2016, la Belgique était repartie de Londres avec deux médailles: l'argent sur 4x200m libre et le bronze sur 4x100m libre.

Deux des membres de ces relais, Dieter Dekoninck et Glenn Surgeloose, ayant mis un terme à leur carrière, la Belgique se présentera à Glasgow avec des quatuors renouvelés.

Sur 4x100m libre messieurs, Pieter Timmers et Jasper Aerents, présents en 2016, seront accompagnés cette fois par Emmanuel Vanluchene et Borisavljevic.

Le relais 4x200m libre sera lui tout à fait nouveau, les médaillés de Londres Croenen et Timmers s'alignant sur d'autres distances. La Belgique sera dès lors représentée par Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs et Sebastien De Meulemeester.

La Belgique est inscrite dans six relais: 4x200m libre dames, 4x100m libre messieurs, 4x200m libre messieurs, 4x100m libre mixte, 4x200m libre mixte et 4x100m quatre nages mixte.

A noter qu'un dix-huitième nageur pourrait s'ajouter à cette délégation: Mathieu Mattelaer. Le pensionnaire des Dauphins Mouscronnois doit confirmer sa qualification sur 10 km en eau libre à l'occasion des championnats de France (31 mai-3 juin).