Diego Van Looy ne s'attendait "vraiment pas à gagner" le triathlon d'Embrun

Ving-quatre heures après sa victoire au triathlon complet d'Embrun, Diego Van Looy s'est confié sur ce premier succès belge en 35 éditions de l'épreuve, considérée comme l'une des plus difficiles au monde. "C'est bien entendu formidable, mais je ne m'y attendais vraiment pas", a expliqué jeudi le Malinois de 27 ans, qui n'avait pu répondre la veille à pas mal de sollicitations en raison d'un contrôle antidopage s'étant éternisé durant plus de trois heures.

"J'ai pris le départ de la course avec le moral un peu dans les chaussettes après avoir perdu récemment l'appui financier d'un gros partenaire institutionnel qui estime que mes progrès ne sont pas assez significatifs. Mais j'ai travaillé dur lors d'un stage en altitude en juillet à Saint-Moritz, avec à la clé une bonne natation hier, sortant aux environs de la 70e position en 59 minutes, soit 4 minutes de mieux que mon meilleur temps pour 3.800 mètres. En vélo, j'ai fait le forcing dans la première ascension, avant de continuer ensuite suivant mes sensations, et non d'après mes données de puissance. Huitième après le vélo, à quelque 15 minutes de la tête de course, je me suis dit que tout restait possible pour un top 5. J'ai poursuivi ma remontada sur un schéma parfait en tenant un rythme de 3:50 au kilomètre et au semi-marathon j'avais le podium en point de mire", a ajouté l'ancien cycliste professionnel, désormais coaché par Luc Van Lierde. Le triathlète flandrien a ainsi comblé à Embrun un manque de victoire de la Belgique chez les messieurs depuis 35 ans, malgré le fait que notre pays a toujours pu compter sur plusieurs spécialistes de longue distance.

"Les moyens financiers me manquent pour pouvoir courir certaines courses qui me conviennent à travers le monde, mais j'espère que cette victoire va m'ouvrir certaines portes", a encore regretté en guise de conclusion Van Looy, qui suivant la récupération de son effort de plus de 9 heures, décidera s'il s'alignera à l'Ironman du Pays de Galles, le 9 septembre prochain.