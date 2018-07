Deuxième victoire internationale pour Katrien Verstuyft à Prague, Pieter Heemeryck 3e

Katrien Verstuyft a décroché sa deuxième victoire internationale de prestige en triathlon de longue distance en s'imposant sur le Challenge de Prague, une épreuve calquée sur le format Ironman 70.3, samedi en République tchèque. Pieter Heemeryck, tenant du titre chez les messieurs, a pris la 3e place derrière un duo espagnol de renommée mondiale.

Verstuyft a parcouru les distances de 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km de course à pied en 4h21:30, devançant pour la victoire la Canadienne Kirsty Jahn (4h22:03) et la Britannique Laura Siddal (4h22:21).

L'Anversoise de 36 ans, qui a quitté la distance olympique après les JO de Rio, est sortie de l'eau en 4e position, avant de stabiliser l'écart avec le trio de tête en vélo et forger son succès en prenant les commandes de la course au 2e des 4 boucles en course à pied. La sociétaire de l'Atriac avait conquis son premier titre sur longue distance en 2017, s'imposant dans l'Ironman 70.3 de Weymouth, en Grande-Bretagne.

Chez les messieurs, Heemeryck s'est incliné devant deux Espagnols de format mondial. Le quintuple champion du monde de courte distance, Javier Gomez, a fait parler sa pointe de vitesse sur le semi-marathon que le Brabançon flamand de 28 ans avait entamé en tête après avoir été leader de la course à partir du 20e km du vélo.

Gomez a établi un nouveau record du parcours en 3h44:40, devançant de plus de 6 minutes son compatriote Pablo Dapena (3h50:53), qui vient de décrocher le titre mondial sur longue distance il y a deux semaines au Danemark. Heemeryck a suivi une minute plus tard, en 3h51:55.

Job Teblick a terminé deuxième Belge, à la 15e place, en 4h15:22, se classant 1er de la catégorie d'âge 18-24 ans. Hans Moonen (4h15:38) est 16e (2e en 35-39 ans) et Koen Lintermans (4h21:08) 22e.