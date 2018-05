Deux Red Lions de plus aux Pays-Bas la saison prochaine

A l'instar de plusieur autres Red Lions, Tanguy Cosyns et Maxime Plennevaux - ce dernier devant rejoindre une sélection élargie de l'équipe nationale messieurs de hockey à partir du 1er août - ont décidé de poursuivre leur carrière sportive aux Pays-Bas la saison prochaine. Les attaquants du Daring et du Polo de Barcelone ont en effet signé un contrat vendredi avec HGC, un club de la périphérie de La Haye.

Cosyns, 26 ans, a déjà porté le maillot des Red Lions à 112 reprises ces six dernières années. Il note à son palmarès de finisseur 5 buts durant la dernière Coupe du monde de La Haye et le même nombre de concrétisations aux JO de Rio, lorsque la Belgique décrocha la médaille d'argent. Après une blessure aux ligaments du genou l'été dernier, le Molenbeekois a dû se battre pour retrouver son terrain de jeu favori et veut retrouver son niveau d'antan au contact de l'un des meilleurs championnats mondiaux en vue des JO de Tokyo.

Dans le même registre de jeu, Maxime Plennevaux, 24 ans, meilleur buteur du championnat belge en 2016-2017, a également choisi le club de La Haye afin notamment de profiter d'une certaine proximité avec la Belgique pour ses entraînements avec les Red Lions, pour lesquels il a été convié dès le 1er août. Très performant lors des derniers Euros et Coupe du monde en salle, l'ancien Léonien évolue encore pour quelques jours en Espagne, au Polo de Barcelone, club catalan avec lequel il sera engagé le week-end des 2 et 3 juin dans le Final 4 de la compétition espagnole.

Septème du dernier championnat des Pays-Bas, HGC sera dirigé la saison prochaine par Paul van Ass, ancien coach des 'Oranje'. Figurent également comme joueurs dans ses rangs le Belgo-néerlandais et ancien joueur de La Gantoise Floris van der Linden, ainsi que l'ancien international britannique Ashley Jackson (251 caps/164 buts), spécialiste des pc, comme Cosyns et Plennevaux.