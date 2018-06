Deux nouvelles performances belges en Jiu Jitsu

C'est à Gliwice en Pologne que se déroulent ce week-end les championnats d’Europe seniors de Jiu Jutsu. Deux championnes belges ont plus que performé puisque Amal Amjahid, star mondiale de la discipline et qui a dû renoncer aux mondiaux pour des raisons administratives, remporte la médaille d’or en catégorie -70kg et Licaï Pourtois, fraîchement senior remporte la médaille d’argent en -55kg, deux catégories très relevées ce qui rend ces résultats encore plus significatifs. Il s'agit d'une saison exceptionnelle pour nos deux athlètes qui s'étaient déjà illustrées sur le plan international il y a peu.