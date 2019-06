Deux Belges à l'attaque du mythique Paris-Alsace : " J'ai eu des hallucinations, j'ai vu des lièvres et des sangliers dans ma tête… "

L’épreuve, créée il y a presque 100 ans (1926), est vraiment hors du commun, hors du temps. C'est la marche athlétique la plus longue du monde, le championnat planétaire de la marche de " grand fond " : Paris-Colmar, que l'on appelle désormais Paris-Alsace ou Paris-Ribeauvillé, débutera ce mercredi à 16 heures, à Neuilly-sur-Marne. Histoire de relancer une épreuve en perte de vitesse, les organisateurs proposent désormais trois distances : 226 kilomètres (La Nocéenne), 300 kilomètres (La Vosgienne) et 423 kilomètres (La mythique). Les premiers concurrents sont attendus sur la ligne d’arrivée de Ribeauvillé samedi après-midi.

Deux Belges, deux Hennuyers, prendront le départ : Pascal Biebuyck (51 ans, Beloeil, 9ème participation) sur les 300 kilomètres et Daniel Vandendaul (65 ans, Lens, 14ème participation, 3ème en 1988) sur les 226 kilomètres. Leur démarche chaloupée peut faire sourire, oui. Mais ils avancent à une moyenne de 8 km/h… un rythme que certains joggeurs peineraient à suivre !

Pascal Biebuyck : " Un de mes accompagnateurs m’a un jour foutu une grosse claque ! "

" On peut parfois connaître de terribles conditions météorologiques. Je me rappelle très bien de l’édition 2016. Nous étions sur une sorte de Ravel, pendant la nuit, et je baissais la tête tous les dix mètres. L’équipe qui me suivait en camping-car se demandait ce qu’il se passait. J’étais dans un état de fatigue totale. J’avais peur. Je voyais passer dans ma tête des lièvres et des sangliers… des hallucinations. On traverse vraiment des périodes très très très difficiles. On peut avoir 35 degrés et puis soudain subir un violent orage. Vous pensez à plein de choses. Quand vous avez des coups de mou, vous pensez à votre famille, vous prenez votre GSM et vous appelez vos enfants… on a souvent des coups de blues pendant la nuit ou aux petites heures du matin, quand on se sent seul. Heureusement que chaque marcheur a une équipe derrière lui capable de le remotiver si nécessaire. Il y a trois ans, un de mes accompagnateurs est sorti du mobil-home et m’a foutu une bonne claque en me demandant ce que j’étais venu faire sur la course, en m’empêchant de m’arrêter et en me rappelant que plusieurs personnes s’étaient sacrifiées pour gérer mon intendance… et je suis reparti ! "

Daniel Vandendaul : " Quand on est bien entraîné, le plaisir est présent ! "

" L’objectif, c’est de prendre du plaisir de Paris jusque Ribeauvillé. L’entraînement est là donc tout est sous contrôle. Avec l’expérience, les efforts sont bien répartis sur toute l’épreuve. C’est très important de prendre du plaisir. Quand on est bien entraîné, la phase plaisir est bien présente… c’est surtout quand on ne s’entraîne pas qu’il n’y a pas de plaisir ! Depuis le 1er janvier, j’ai accompli 3000 kilomètres… c’est 25 heures d’entraînement par semaine, six jours sur sept. Ça vous donne une idée du volume. J’use une paire de baskets par mois. Les joggeurs qui nous lisent et qui achètent régulièrement des godasses peuvent imaginer mon budget chaussures (NDLR : environ 2000 euros par an). Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas un sport individuel. Si vous partez seul, vous prenez la première à droite après seulement 50 kilomètres et vous allez vous coucher ! On a vraiment besoin d’une équipe et d’une intendance. Moi, je pars avec six personnes. Le chauffeur du camping-car, des cyclistes et des marcheurs pour m’accompagner à tour de rôle, quelqu’un qui fait à manger… Le cycliste, par exemple, doit être attentif à sa montre et me rappeler régulièrement de boire. Personnellement, je consomme presque un litre d’eau par heure, je mange toutes les 50 minutes. Mon épouse, qui est dans le mobil-home, me prépare des petits plats en suivant le rythme d’une minuterie. Le chauffeur me suit à deux-trois mètres seulement. Il ne peut pas s’endormir, ne peut pas donner d’à-coups… au risque de faire valdinguer les casseroles derrière ! Tout est minuté. "