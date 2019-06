Des parapentistes titillent le sommet de l'Europe

Mercredi dernier, plusieurs centaines de parapentistes sont parvenus à atteindre le Mont Blanc, sans moteur. Soit un vol jusqu'à plus de 4800m d'altitude. Un fait rarissime rendu.

"C'est quelque chose d'exceptionnel. Se dire qu'un bout de chiffon puisse vous emmener au sommet du Mont Blanc, sur le toit de l'Europe. C'est quand même incroyable! Le tout sans moteur. C'est comme le rêve d'Icare" raconte Bastien Langlois, un moniteur de parapente et un des heureux parapentistes qui ont pu profiter de ce vol incroyable.

Un vol incroyable rendu possible grâce à des conditions météo aussi exceptionnelles qu'inhabituelles. Comme une grosse partie de l'Europe, le massif alpin a été touché par la canicule avec des températures montant jusqu'à 15 degrés. "La canicule qui a touché la France a créé des ascendances, des thermiques (NDLR: des vents chauds) généreux et qui montent très haut. Ca nous a permis de monter entre 5000 et 5700m d'altitude pour ceux qui sont montés tout en haut. Certains ont même pu se poser sur le Mont Blanc".

En effet, certains ne sont pas contenter de survoler le Mont Blanc, ils y ont même atterri...

Se poser puis redécoller, deux actions rendues extrêmement compliquées par l'espace limitée disponible sur le sommet mais aussi par un plus faible taux d'oxygène dans l'air du à l'altitude avec un effet sur le corps, comparable à celui provoqué par l'alcool où les décisions sont prises avec moins de jugement... Une prise de risque importante pour certains parapentistes moins chevronnés. Un d'entre eux est d'ailleurs décédé après un décollage manqué... Une manœuvre extrêmement délicate à réaliser. Une raison pour laquelle les mairies de Chamonix et Saint Gervais ont décidé d'interdire l’atterrissage de parapente au sommet du massif. Une manière de préserver le Mont Blanc mais aussi de protéger ces hommes qui planent enivrés par un vol hors du commun....