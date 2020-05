Des Jeux Olympiques en Inde en 2032 ? Le pays envisage une candidature

L’Inde envisage de présenter une candidature à l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2032, a confirmé lundi le président du Comité olympique indien. "Nous sommes tout à fait intéressés et avons déjà a exprimé notre intérêt", a déclaré Narinder Dhruv Batra qui est aussi le président de la Fédération internationale de hockey (FIH) et membre du Comité international olympique (CIO).

Une autre candidature envisagée par l’Inde, a dit Batra, est celle des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. L’évolution de la candidature olympique, dépendra de la fin de la pandémie de coronavirus. "Une équipe visite les différents lieux et continue à discuter, puis elle remettra un rapport. C’est un processus continu qui, je pense, ne verra aucune activité avant décembre. Ce n’est pas le moment de discuter avec les entreprises. Nous devons rencontrer les gouvernements des États et obtenir l’autorisation du gouvernement fédéral. Une fois que nous aurons leur accord, nous recommencerons à avancer. Mais d’abord, débarrassons-nous du Covid", a déclaré Batra.

Les Jeux de Tokyo de 2020 ont été reportés d’un an, à 2021, en raison de la pandémie. Les Jeux d’été de 2024 et 2028 ont déjà été attribués respectivement à Paris et à Los Angeles. L’Allemagne et l’Australie réfléchissent à une candidature pour 2032.

L’Inde a accueilli les Jeux asiatiques de 1951 et 1982 ainsi que les Jeux du Commonwealth de 2010, à chaque fois à New Delhi. Mumbai doit accueillir une session du Comité international olympique en 2023.