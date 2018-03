Derwael, Hermans et Goossens en finale à Doha

Trois gymnastes belges ont décroché leur place en finale par agrès lors de la manche de Coupe du monde de gymnastique artistique de Doha à l'issue des qualifications, disputées mercredi au Qatar.

Aux barres asymétriques, Nina Derwael (TK Sta Paraat Hasselt) a réussi en outre la meilleure note des qualifications (15.233) pour se qualifier pour la finale de vendredi avec une seconde gymnaste belge, Rune Hermans (Gym Haacht), 6e avec une note de 13.133. Nina Derwael avait décroché le bronze aux championnats du monde aux barres asymétriques l'an dernier, une première pour la Belgique à ce niveau.

Côté masculin, on retrouvera Dennis Goossens en finale aussi, aux anneaux. Goossens (TK Kerels Waasmunster) a réussi une note de 14.533 pour prendre la 6e place des qualifications. Les 8 premiers étaient qualifiés pour la finale.

Au cheval d'arçons, Takumi Onoshima (Ffg) a été noté à 13.566 ce qui lui vaut une 13e place. Il ne se qualifie pas pour la finale. Le Taïwanais Lee Chih Kai a réussi le meilleur passage des qualifications (15.200). Au sol, Takumi Onoshima a été noté à 12.466, ce qui lui octroie à la 31e place. Le Japonais Takumi Sato (14.866) a réussi le meilleur passage.

Jeudi auront lieu les qualifications au saut, aux barres parallèles (Noah Kuavita/Silok Deurne et Takumi Onoshima) et à la barre fixe (Noah Kuavita et Takumi Onoshima) chez les messieurs, à la poutre (Nina Derwael et Axelle Klinckaert/GymMax) et au sol (Rune Hermans et Axelle Klinckaert) chez les dames.