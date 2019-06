Delfine Persoon ne pense pas que Katie Taylor prendra le risque d'une revanche

Delfine Persoon a été battue de peu, s’inclinant aux points (95-95, 96-94 et 96-94) face à l’Irlandaise Katie Taylor, championne olympique en 2012, qui est devenue championne du monde WBC, WBA, IBF et WBO des poids légers dimanche au Madison Square Garden de New York.

"Je suis prête pour une revanche", a déclaré Katie Taylor après le combat. Persoon n’y croit pas trop. "Je ne pense pas qu’elle prendra ce risque", a déclaré la boxeuse belge à la VRT. "Ils ne vont pas me donner cette chance. Dans son camp, ils vont penser que c’est du passé, même si cela ne s’est pas passé de manière correcte. Nous pouvons toujours introduire une plainte à la WBC mais je ne pense pas que nous soyons assez forts. Nous allons maintenant analyser le combat au calme et ce n’est qu’après que je prendrai une décision quant à mon avenir".