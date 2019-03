Damien Broothaerts double champion du monde à 36 ans !

L'ancien champion du 110 mètres haies, Damien Broothaerts est devenu vendredi soir à Torun (Pologne) double champion du monde en salle, en catégorie "masters 35".

Le Hallois, qui entretient sa condition comme jamais, a décroché tout d'abord le sacre mondial sur 60 m haies, sa discipline fétiche. Un course dominée de bout en bout et clôturée en 7'97, soit 30 centièmes d'avance sur le Grec Saisanas et l'Autrichien Vogel. Broothaerts établissant du même coup un nouveau record de Belgique de la catégorie.

Boulimique, notre compatriote allait récidiver, sur 200 mètres cette fois. 50 minutes après son premier sacre, il se lançait sur le tour de piste pour établir un autre record de Belgique de la catégorie en 22'13. Devançant ainsi l'Américain Parker et le Français Rahoui. Deux titres mondiaux en moins d'une heure pour Broothaerts qui avait fin d'année dernière déjà décroché le titre mondial "master" sur 110 mètres haies (en plein air).

Dix ans après sa 7e place à l'Euro en salle de Turin, le Hallois est toujours au top grâce à une condition sans faille qu'il entretient via sa reconversion de coach sportif professionnel.