D'une année 2018 sportive à souhait à une année 2019 ponctuée d'événements très attendus

La Grand-Place de Bruxelles s'est remplie de fans de sport à deux reprises en 2018. Signe d'une année réussie pour notre pays sur le plan sportif.

Douze mois riches en événements et en très beaux moments individuels mais aussi collectifs pour le sport belge. Les Red Lions sont champions du monde, les Diables Rouges ont terminé à une troisième place historique au Mondial en Russie, Greg Van Avermaet a porté le maillot jaune de leader du Tour de France pendant huit journées... Elise Mertens a atteint la demi-finale de l'Open d'Australie. Bart Swings a brillé aux Jeux-Olympiques de Pyeongchang, les Belges ont ramené 19 médailles des premiers championnats européens multisports, les Belgian Cats étaient tout près d'un podium pour leur premier mondial de basket, Joachim Gérard a remporté un troisième Masters de tennis en chaise... Thierry Neuville a une nouvelle fois été vice-champion du monde avec Nicolas Gilsoul. Et la liste est loin d'être exhaustive. On peut dire que notre petit pays s'est (re)placé sur la carte du monde du sport.

Un monde du sport notamment marqué par le sacre des Français au Mondial, leur deuxième. Vingt ans après. Mais aussi par le cinquième sacre de Lewis Hamilton en Formule 1, le sixième de Sébastien Ogier en WRC. Une première fois pour Geraint Thomas sur la Grande Boucle. Un ballon d'Or pour Luka Modric... le premier à succéder aux dix années du règne de Ronaldo-Messi. Le retour de Novak Djokovic aux avant-postes, la longévité de Roger Federer et le onzième titre de Rafael Nadal sur sa terre battue de Roland Garros. Autre retour, des plus impressionnants, celui de Serena Williams avec deux finales en Grand-Chelem juste après son congé de maternité et tout ça à plus de 36 ans...

Le chapitre du football pourrait une nouvelle fois être très long: on retiendra la treizième consécration en Ligue des champions pour le Real Madrid, troisième couronnement consécutif et quatrième en cinq ans. Et le transfert de son ex-joueur vedette Cristiano Ronaldo vers la Juventus. On se souviendra aussi de la généralisation du VAR sur nos terrains et des nombreux débats qui l'entourent. Du sacre brugeois en Pro league, de la Juventus en Italie, du Bayern en Allemagne, du PSG en France, du Barça en Espagne... Les prestations de nos Diables à l'étranger aussi... Eden Hazard avec Chelsea, Kevin de Bruyne avec Manchester City, Dries Mertens avec Naples, Thorgan Hazard avec Monchengladbach...

Il y a les belles images que l'on retiendra... et celles qu'on ne voudrait plus voir. Comme tous ces actes racistes en cette fin d'année dans les stades de football... Et ces très nombreux scandales qui entachent une nouvelle fois le monde du ballon rond... entre footgate et "football leaks épisode deux" les amoureux du football ont souffert en 2018.

Et puis chaque année des personnalités du monde du sport nous quittent et parfois ce sont des personnes très, trop jeunes: comme les cyclistes Jimmy Duquennoy et Michael Goolaerts.

Difficile d'être exhaustif en évoquant l'année sportive écoulée... Place à 2019. L'année sera moins chargée en événements de grandes ampleurs. Mais ceux qui sont prévus seront très attendus.