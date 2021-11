Crossfit : la lauréate belge du ‘Marseille Throwdown’ Julie Carton-Delcourt s’entraîne... dans sa cave !

Son gabarit surprend. Avec son mètre 59, ses… 59 kilos de muscles , et quelques tatouages, elle ne passe pas inaperçue. " Mais le regard des autres m’importe peu car je me sens très bien dans mon corps, le crossfit est devenu un véritable mode de vie pour moi ", nous lance-t-elle avec conviction. En août dernier, avec son pote français Roland Guillot , elle a remporté la catégorie " équipes mixtes " du Marseille Throwdown , l’une des compétitions les plus importante de l’Hexagone.

Quelques marches à négocier, de la lumière et de la musique. Du rap urbain. Bien utile pour aider à se faire mal. Car dans cette cave, Julie Carton-Delcourt et son conjoint Damien Bomboir , un ancien champion de Belgique de judo désormais coach des jeunes talents au sein de la Fédération francophone, ont pris l’habitude de pousser de la fonte, de soulever des barres, d’enchaîner les pompes, les abdos, les squats, les jumps, les séries de rameur. " Entre une cave à vin et une salle d’entraînement, nous avons vite tranché ! Nous profitons évidemment régulièrement des infrastructures du club de crossfit de Mons mais cet aménagement nous offre le luxe de pouvoir travailler certains aspects à domicile. " Un luxe qui permet de bien comprendre ce que représente le crossfit dans la vie de cette jeune femme de 30 ans originaire de Flobecq , dans le Pays des Collines, où elle a débuté son parcours sportif en intégrant, gamine, le club d’athlétisme local.

Rendez-vous est pris vers 16 heures dans un quartier résidentiel de Nimy , dans l’entité montoise. Il fait froid, gris et le soir tombe déjà. Julie Carton-Delcourt vient à peine de revenir de l’ITCF Irchonwelz, l’école secondaire où elle enseigne l’anglais et le néerlandais. Elle nous accueille en tenue de sport, prête à nous faire découvrir sa passion, le crossfit . Pas question de nous rendre dans une salle de la région, non. On reste… à la maison ! " Je vous emmène à la cave ", nous dit-elle avec un sourire taquin, visiblement contente de nous avoir surpris. Suivez-moi ! "

Julie, commençons par le commencement : c’est quoi le crossfit ?

" C’est une méthode d’entraînement croisé qui va amener une personne lambda, vous, moi, un enfant, une dame âgée, à son meilleur état de fitness, c’est-à-dire son meilleur état de forme actuel possible. C’est un mélange de plusieurs sports existants : l’haltérophilie olympique, la gymnastique et l’endurance dans son acceptation la plus large. On travaille par exemple avec des ergomètres, ces machines qui imitent les sports d’endurance comme le rameur, le SkiErg qui reproduit le ski de fond, le BikeErg pour le vélo… Tout cela est mixé sous de multiples formats différents. Le crossfit est un sport-santé. "

Dans votre vie de tous les jours, que vous apporte le crossfit ?

" Hormis la métamorphose physique, il y a une métamorphose intérieure. Quand on fait du crossfit, on fait partie d’une communauté, d’une famille (NDLR : D’ailleurs, son duo constitué avec Roland Guillot a été baptisé " Fry Family "). Et puis, cela donne énormément de confiance en soi en permettant à chacun de savoir ce dont il est vraiment capable. Quand on atteint un certain niveau, on pense crossfit, on mange crossfit, on veille à son alimentation et à son sommeil, à toutes ces choses qui vont favoriser un meilleur état de forme. "

Vous permettez-vous malgré tout de temps en temps un petit écart alimentaire ?

" Bien sûr ! C’est même recommandé. Toute personne qui s’impose une alimentation bien saine a besoin de ce petit écart qui porte d’ailleurs un nom dans notre communauté : le " cheat meal " (NDLR : Littéralement, le " repas où l’on triche " !). On s’accorde alors un repas un peu moins propre, un peu plus gras et c’est très important pour le moral. En fait, c’est un état d’esprit. À la base, le crossfit propose des mouvements fonctionnels, des mouvements de la vie de tous les jours. Comment bien positionner son dos, sans se faire mal, quand on sort un pack d’eau du coffre de sa voiture ? Le crossfit peut vous aider. "