Covid-19, Belgique : suppression de la quarantaine pour les sportifs professionnels !

" Depuis le mois de mars, et la première vague, mon boulot a changé " explique Frederik Broché , responsable des équipes nationales à la Ligue Vélocipédique Belge. " Avant, je m’occupais de pur sport, de sélections et de plannings de stages. Aujourd’hui, je fais de la logistique, du réglementaire et de l’administratif… J’essaie de guider au mieux les coureurs belges dans ce dédale de réglementations… qui, en plus, changent tout le temps ! Le sport est une matière communautaire chez nous, vous devez tenir compte de la Flandre, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si le coureur est professionnel ou amateur… et enfin des règlementations des autres pays ! "

David Goffin et Joachim Gérard rejoignent déjà les Antipodes pour respecter leurs 15 jours de quarantaine imposés par l’Australie avant Melbourne. Les cyclistes engagés au Tour de France s’inquiètent de savoir s’ils pourront s’aligner dans les épreuves olympiques, sachant que le Japon impose aussi une quarantaine de deux semaines… qui rend les deux calendriers incompatibles. Mathieu Van der Poel est en stage en Espagne dans une autre aile de l’hôtel… et séparé du reste de son équipe pour former sa propre bulle. Mais il calcule aussi les jours pour rentrer en Belgique dans le respect des règles de quarantaine… et ne pas se retrouver empêché de courir les cyclo-cross (dont le Mondial d’Ostende !) de fin janvier.

Depuis l’irruption du virus dans leurs (et nos…) vies, les sportifs pros ont dû modifier leurs rituels et repenser leur mode de vie. De réunions gouvernementales en communiqués à géométrie variable, en fonction des courbes de la vilaine bête, les sports professionnels ont dû tracer leur chemin… sans forcément le trouver. Alors quelles sont les règles pour le sport pro ? Comment les stages de préparation ont-ils dû être repensés ? Quid des prescrits de quarantaine selon les pays et les sports ? Tentatives d’explication.

Le casse-tête…

Covid-19 : suppression de la quarantaine pour les sportifs professionnels ! - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

" Plus que jamais, on est devenu une plate-forme de soutien aux athlètes " confirme Frédéric Kimlingen, Directeur Technique à la LBFA (Ligue Francophone d’Athlétisme). " On essaie nous-mêmes de décrypter les directives qu’on reçoit des autorités, puis on communique vers les athlètes. On les aide aussi à trouver des meetings avec des plateaux intéressants car en ces temps troublés, les organisations souffrent. C’est un travail qu’assuraient jusqu’alors leurs agents, on est venu en renfort : on cherche des compétitions pour eux, c’est quelque chose qu’on n’avait jamais dû faire jusqu’ici ! On a aussi en projet de coordonner le testing, car pour l’instant chacun se débrouille de son côté... "

Privilège des sports riches, le football est le premier à avoir pris la balle au bond… et à avoir obtenu des prérogatives particulières. Face à la bronca des clubs anglais, qui menaçaient cet été de ne plus libérer leurs joueurs si ceux-ci se voyaient imposer une quarantaine obligatoire au retour de leur équipe nationale, la FIFA et l’UEFA ont très tôt obtenu une exception pour les internationaux. Sans cela, le plateau international de matches s’effondrait…

Fini la quarantaine pour les pros !

Cette semaine est venue apporter la bonne nouvelle au plan belge pour tous les sportifs pros ! Mardi, le cabinet du Premier flamand Jan Jambon a adapté le régime des sportifs pros (et cela va suivre côté francophone). Désormais, la quarantaine ne s’applique plus en Belgique si le sportif pro qui revient de l’étranger peut attester que son déplacement était justifié par son travail (transfert à négocier, match à disputer). Qu’il s’agissait donc d’un déplacement essentiel.

" C’est une clarification très importante " explique Philippe Rosier, qui coordonne toute la cellule médicale de l’Union Belge… et donc des équipes nationales, des A aux Diablotins. " Mais la condition habituelle reste de produire un test PCR négatif à l’entrée sur le territoire, ainsi qu’au 7e jour. Et ceci ne s’applique qu’aux sports professionnels qui assurent un protocole régulier et homologué de testing. Le testing que nous pratiquons depuis des mois est d’ailleurs très utile pour la prévention : nous avons constaté qu’en détectant une infection, nous évitons des contaminations dans 96% des cas, car une personne Covid-positive n’est pas immédiatement contagieuse. "