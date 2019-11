Coup de sang et coup de casque lors d'une fin de match tendue en NFL

Alors que la rencontre entre les Steelers de Pittsburgh et les Browns de Cleveland était sur le point de se terminer, cette nuit, lors du traditionnel match avancé du jeudi soir en NFL, une énorme bagarre a éclaté. En cause, un accrochage entre le quaterback des Steelers, Mason Rudolph et le défenseur des Browns Myles Garrett et des images que personne n’aime voir, y compris dans le football américain. D’ailleurs, Outre-Atlantique, on ne parle plus que de ça.

8 secondes, c’est tout ce qu’il restait hier dans le duel entre les Steelers et les Browns. Une dernière action et Cleveland allait entériner son quatrième succès de la saison face à Pittsburgh (21-7). C'est alors que tout part en vrille. Après un tacle sur Mason Rudolph, le quaterback des Steelers, Myles Garret et son opposant se chamaillent au sol. Garrett retire ensuite le casque du numéro 2 des Steelers pour le frapper avec. La scène est d’une rare violence. S’ensuit une énorme bagarre générale car plusieurs joueurs se mêlent au débat. Finalement, trois joueurs sont exclus de la partie, dont Myles Garrett, sous les yeux choqués de tous les fans et suiveurs de la NFL.

Quelques heures après l’incident, l’histoire continue de faire réagir aux USA. Le comportement dangereux et irresponsable du défenseur des Cleveland Browns est sévèrement critiqué, y compris son propre quaterback, Baker Mayfield : "C’est inexcusable. Que ce soit un match contre une équipe rivale ou pas, on ne peut pas faire ça. Il va être suspendu et ça fait du mal à l’équipe. C’est inexcusable et il le sait."

Oui car évidemment toute cette histoire n’en restera pas là. Myles Garrett risque une très lourde suspension, les médias américains évoquent la possibilité qu’il ne puisse plus jouer cette saison alors qu’il est un joueur clé de la défense des Browns, un des meilleurs "pass rusher" de la Ligue.