Coude cassé et saison terminée pour Marten van Riel après une "bête chute" à vélo

Marten Van Riel fier de sa progression mais déçu de sa 4e place : "J'espère que le podium sera... Marten van Riel est passé tout près de l'exploit lundi lors de l'épreuve de Triathlon masculin aux JO de Tokyo 2020. Le Belge s'est emparé de la 4e place derrière un trio intouchable dans la dernière partie de course à pied. "Je suis vraiment déçu. Je n'étais pas là pour la 4e place mais les trois premiers avaient beaucoup d'avantage. Je me sentais bien jusqu'au dernier tour mais après j'étais vraiment mort", a-t-il déclaré après la course au micro de Kevin Paepen. Le Belge regrette néanmoins l'évolution tactique de la course qui n'a pas favorisé vraiment ses qualités, lui qui était inférieur à ses adversaires pour le podium dans la partie à pied. "J'ai fait une très bonne partie de natation. J'ai pu conserver un peu d'énergie. Dans la partie de vélo, ça marchait bien mais on n'était que 4 sur 8 à passer des relais. Tout le monde est donc revenu et c'est devenu une course à pied. Je suis en train de travailler très dur. Je viens de très loin mais j'ai encore des progrès à faire pour monter sur le podium." Van Riel n'a donc rien à se reprocher et espère faire encore mieux à Paris dans trois ans. "La médaille ce n'était pas pour aujourd'hui. Je n'ai pas de regrets sur la course à pied. Peut-être que si quelqu'un avait collaboré avec moi au moment le plus dur, ça aurait été une médaille. Je suis très fier de ma progression dans ces cinq dernières années. Je veux remercier tous ceux qui m'ont supporté et qui sont là dans cette aventure. Les Jeux de Paris ? J'espère que ce sera 6e (son résultat aux Jeux de Rio) , 4e (son résultat à Tokyo) et puis le podium."