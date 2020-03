Coronavirus: Ziad El Mohor "Le CIO a vraiment joué avec le feu"

L'affaire fait grand bruit. Deux boxeurs et leur entraîneur, tous trois de nationalité turque, ont été testés positifs au Covid-19 à leur retour au pays. Ils rentraient du Tournoi Qualificatif Olympique de boxe organisé à Londres le week-end du 15 mars. Un tournoi qui s'est déroulé normalement le samedi 14 et le dimanche 15 en présence de public venu soutenir les 350 boxeurs venus de 40 pays différents. "Le lundi, les organisateurs ont décidé de poursuivre la compétition à huis clos" indique Ziad El Mohor qui y défendait les couleurs de la Belgique. "Et le lundi en soirée, tout a été annulé. Pendant la compétition, nous n'avions pas vraiment conscience que nous participions au dernier événement sportif encore autorisé à ce moment-là. Nous étions vraiment concentrés sur les qualifications olympiques Mais avec du recul, on se dit qu'ils ont vraiment joué avec le feu. Et maintenant, que nous sommes tous en confinement, on se pose vraiment la question et on se demande si on a été contaminés ou pas. Mais ça ne nous étonnerait pas vu le nombre de personnes et de nationalités présentes, dont de nombreux italiens."

La fédération turque de boxe fustige cette irresponsabilité du CIO, le Comité International Olympique et du gouvernement britannique. Elle a écrit à l'instance olympique et déposé plainte. Les trois personnes infectées, elles, sont sous traitement et se portent bien.