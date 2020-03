Coronavirus : Les Jeux de Tokyo maintenus... pour l'instant

Après l’annulation de l’Euro de foot ce mardi, tous les regards étaient tournés vers le CIO. Le Comité International Olympique tenait une importante réunion (par videoconference) avec les fédérations internationales des sports représentés en juillet prochain aux Jeux de Tokyo. D'autres réunions avec les représentants des athlètes notamment devraient suivre.

Pas de décision radicale " Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l’ouverture de ces Jeux, il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive ". C’est en ces termes que la haute instance du sport mondial s’est exprimée. Entendez…il n’est nullement question en ce moment de parler de report ou d’annulation des JO. Le CIO encourage par ailleurs tous les athlètes à continuer de se préparer pour le grand événement. Ils bénéficieront du soutien du CIO qui les consultera et les tiendra informés de la suite des opérations, via leurs comités olympiques nationaux (le COIB pour la Belgique).

Des athlètes qui s’interrogent Le recordman du monde du décathlon favorable au report - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP Mais ça et là, des voix commencent à s’élever du côté des athlètes eux-mêmes. Ainsi Kevin Mayer, le décathlonien français, qui s’exprimait ce matin dans les colonnes du journal " L’Equipe ". Il militait pour un report des Jeux, estimant que les préparations de bon nombre d’athlètes du monde entier étaient complètement perturbées. Que personnellement il ne pouvait plus s’entraîner et qu’il ne savait pas quand et comment il pourrait trouver une compétition pour se qualifier pour le rendez-vous japonais. D'autres lui ont emboité le pas. Pour le CIO il était donc grand temps de réagir et de rassurer les principaux acteurs des Jeux.

Le soutien du G7 Thomas Bach, le président du CIO, a le soutien du G7 - © FABRICE COFFRINI - AFP Mais le CIO n’entrevoit nullement l'option d'un report …pour le moment. Se disant confiant que les nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la pandémie. Dans ce contexte, le CIO se félicite du soutien des dirigeants du G7, comme l’a exprimé le premier ministre japonais, Abe Shinzo : "Je veux que les Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent à la perfection, comme preuve que l'humanité aura su vaincre le nouveau coronavirus, et j’ai pour cela le soutien des dirigeants du G7". Et le CIO l’assure : il suivra les directives de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et ses décisions ne seront pas dictées par des intérêts financiers car, grâce à ses politiques et assurances en matière de gestion des risques, le CIO sera en mesure de poursuivre ses opérations et d’accomplir sa mission. Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées par la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est notre première préoccupation. Toutes les mesures sont prises pour préserver la sécurité et les intérêts des athlètes, des entraîneurs et des équipes de soutien. Nous sommes une communauté olympique, nous nous soutenons mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette solidarité olympique nous définit en tant que communauté."

Les épreuves de qualification seront adaptées Le coronavirus menace les anneaux olympiques - © MLADEN ANTONOV - AFP C’est l’un des problèmes les plus criants. Les épreuves qualificatives sont tombées comme des mouches suite à l’expansion du virus. Il fallait agir. Le CIO annonce donc qu’il travaillera avec les fédérations internationales afin d’apporter les modifications pratiques nécessaires à leurs systèmes de qualification respectifs conformément aux principes suivants : 1. Toutes les places de qualification déjà attribuées à ce jour restent allouées aux Comités Olympiques Nationaux et aux athlètes qui les ont obtenues. 2. Il est toujours possible d'utiliser les épreuves de qualification existantes et programmées lorsque celles-ci assurent un accès équitable à tous les athlètes et équipes. 3. Toutes les adaptations nécessaires aux systèmes de qualification et toutes les attributions de places restantes : a) seront basées sur les résultats réels (par ex. le classement de la fédération internationale et les résultats passés) ; et b) refléteront ,dans la mesure du possible, les principes existants des systèmes de qualification respectifs (par ex. utilisation des classements ou des résultats lors d’une épreuve continentale/régionale spécifique) Enfin, une augmentation du quota d'athlètes sera envisagée au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles, avec le concours du comité d'organisation de Tokyo 2020. Toutes les adaptations devraient être communiquées, sport par sport, au début du mois d’avril. À ce jour, 57 % des athlètes sont déjà qualifiés pour les Jeux. Pour les 43 % de places restantes, le CIO a donc promis de faire preuve de souplesse. Ouf !

