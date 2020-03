Coronavirus: les écuries, les cavaliers et les chevaux ne chôment pas

Non, les chevaux n’attrapent pas le Coronavirus. Mais les cavaliers en subissent les conséquences : les concours sont supprimés et le commerce est à l’arrêt. Or, ces deux activités assurent l’essentiel des revenus des grosses écuries.

Grégory Wathelet, cavalier international, précise : " Nos rentrées sont supprimées, mais nos dépenses restent en grosse partie les mêmes. Puisque les chevaux doivent toujours être soignés, entraînés, nourris…, il m’est impossible de mettre mon personnel (12 grooms) en chômage. Je continue à payer tous les salaires. Le manque à gagner est énorme, il ne faudrait pas que cela dure plusieurs mois ".

1 million d’Euros, c’est à peu près le budget à trouver chaque année pour une écurie de ce type, sans y inclure les achats de chevaux.

Même inquiétude chez Jérôme Guéry, lui aussi à la tête d’une écurie internationale.

" Ce qui est très frustrant, sur le plan sportif cette fois, c’est d’avoir travaillé tout l’hiver pour préparer mon cheval pour la saison en extérieur qui vient de commencer. Quel Homme de Hus est en grande forme, on vient de faire 3e à Doha pour la première manche du Global Champion’s Tour. La suite prévue c’était Mexico, Miami, le Grand Slam de ‘s Hertogenbosch… Tous des concours qui payent bien si on y réussit des performances. Et là, on est stoppés net dans notre élan. Sans résultats et sans revenus ".