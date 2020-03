Coronavirus: Les compétitions de water-polo arrêtées, pas de champions ni de descendants

Toutes les compétitions de water-polo sont arrêtées en Belgique pour cette saison et ne reprendront pas, a annoncé la Commission sportive de water-polo dimanche. Aucun champion n'est désigné et aucune équipe n'est reléguée. Ce qui veut dire que les mêmes séries seront d'application encore la saison prochaine.

"La santé des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des officiels et des supporters est actuellement notre priorité numéro un", souligne le communiqué. "Pour toutes les équipes seniors, la composition des divisions, pour la saison 2020-2021, sera identique à celle actuelle".

Pour ce qui est des finales de Coupe, il est possible qu'elles soient programmées au début de la nouvelle compétition. Et pour ce qui concerne la participation à la Coupe d'Europe, l'avis de la Ligue européenne de natation (LEN) a été sollicité et la Commission verra ensuite avec les clubs qui souhaitent participer aux Coupes européennes, précise encore le communiqué.