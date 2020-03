Coronavirus - Les championnats d'Europe d'aviron annulés

Les championnats d'Europe d'aviron, qui devaient se dérouler du 5 au 7 juin à Poznan, en Pologne, sont annulés en raison de la pandémie de Coronavirus, a indiqué mardi la FISA, la Fédération internationale d'aviron.



La FISA, l'European Rowing Board et le comité organisateur vont se mettre à la recherche de nouvelles dates en septembre et octobre 2020, après avoir consulté les fédérations nationales. Celles-ci ont jusqu'à lundi pour faire connaître leur position via une enquête en ligne.

L'Euro de Poznan était la dernière compétition internationale à ne pas avoir été annulée par la crise du nouveau coronavirus.

Le 15 mars dernier, la FISA avait annulé toutes ses compétitions jusqu'à la fin du mois de mai, à savoir les deux premières épreuves de la Coupe du monde dans les villes italiennes de Sabaudia (du 10 au 12 avril) et de Varèse (du 1er au 3 mai).

Elle avait également annulé les régates de qualification olympique en vue des JO de Tokyo (JO finalement reportés) de Lucerne (du 17 au 19 mai) ainsi que les finales de la Coupe du monde sur le Rotsee à Lucerne (du 22 au 24 mai).