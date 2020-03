Coronavirus : Le confinement étonnant de Toni Bou

Voici ce que fait le plus titré des sportifs tout sports mécaniques confondus , Toni Bou, lorsqu’il est confiné dans son appartement !

Il enfourche sa Montesa-Honda HRC d’usine et se déplace à coup de rebonds de la suspension et d’équilibre de la salle de bain au dressing, sans oublier de se servir le petit café indispensable aux sportifs !

De l’ascenseur au salon, des escaliers à l’atelier de rêve , Toni Bou démontre une nouvelle fois qu’il est bien plus qu’un recordman ( 27 titres mondiaux, 13 en outdoor et 14 en indoor)! C’est un showman et un ambassadeur pour le plus discret des sports moto. Les spécialistes apprécieront la symbiose parfaite entre le travail de ses cuisses surpuissantes et celui de la suspension arrière de sa machine !

Toni Bou redéfinit la visite d’un appart