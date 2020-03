Coronavirus et calendriers sportifs : le jeu de dominos

C'était le choix le plus évident. Le report d'un an (quasi jour pour jour) des Jeux olympiques de Tokyo. Ceux-ci se dérouleront donc entre le 23 juillet et le 8 août 2021. Et les conséquences sur les autres grands événements sportifs sont énormes.

La logique prioritaire Thomas Bach, Président du CIO. La priorité ce sont les Jeux - © FABRICE COFFRINI - AFP Déplacer les Jeux, soit l'équivalent de 33 championnats du monde, est tout sauf une évidence. Et donc les retrouver aux mêmes dates (à un jour près) en 2021 n'est pas une surprise. Premier avantage : celui de pouvoir faire du "copier-coller" avec le programme journalier des quinze jours de compétition. Des Jeux en copier-coller Deuxième avantage non négligeable : laisser le temps à la pandémie de sortir (définitivement on l'espère) de nos vies. Un déplacement au printemps aurait raccourci le délai forcément, même s'il présentait l'avantage de disputer des JO dans des conditions climatiques plus fraîches. Troisième avantage : laisser les périodes qualificatives suffisamment longues pour permettre aux athlètes, en quête d'un ticket olympique, de décrocher le précieux sésame dans des conditions décentes. Pour rappel seuls 43 % des athlètes ont déjà validé leur ticket. Pour rappel également cette qualification précédemment acquise ne sera pas remise en question. 57% des athlètes doivent encore se qualifier La priorité absolue dans le futur calendrier est donc olympique. Compréhensible car l'événement est planétaire, concerne tout le monde et quasi toutes les disciplines. Et symboliquement, les Jeux de 2021 seront ceux de la renaissance du monde après l'épisode épidémique le plus traumatisant de l'histoire. La moitié de la planète est, à ce jour, confinée. Nul doute que quelques milliards de terriens feront de Tokyo, en 2021, le centre de l'univers sportif.

Le soutien des grandes fédérations Sebastian Coe, Président World Athletics - © GIUSEPPE CACACE - AFP Ce redéploiement des Jeux sur 2021 a forcément des conséquences sur les fédérations sportives qui organisaient leurs championnats du monde ou continentaux en 2021. Exemple, la puissante fédération d'athlétisme. Les mondiaux devaient se dérouler à Eugene (Etats-Unis) entre le 6 et le 15 août 2021. Ils sont d'ores et déjà reportés à 2022 (probablement en juillet). Sebastian Coe, le Président de World Athletics l'a de suite confirmé en remerciant les organisateurs pour leur souplesse. Cela conduira l'athlétisme à un calendrier serré au niveau mondial : des mondiaux en salle et des JO en 2021, des mondiaux en 2022 et 2023 (prévus à Budapest) soit deux années consécutives et des JO à nouveau en 2024 (à Paris). La fédération de natation avait, elle aussi, déjà annoncé qu'elle était prête à bouger ses dates. Et pour cause...c'est désormais inévitable car les mondiaux devaient se dérouler du 16 juillet au 1 août 2021...à Fukuoka au Japon. Reste aussi à voir ce qui se passera avec le Tour de France en 2021. Il devra être avancé pour ne pas se terminer pendant les JO de Tokyo.

Le jeu de dominos pour 2022 Calendrier domino - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Les problèmes en cascade sont forcément légion. Et tout le monde devra y mettre du sien. Car 2022 sera aussi impacté. Exemple toujours en athlétisme : en 2022 les futurs mondiaux déplacés entreront forcément en concurrence avec l'Euro (prévu à Munich à la mi-août). Même si les mondiaux sont casés en juillet...quel intérêt pour un Euro moins d'un mois plus tard ? Un été 2022 déjà chargé avec les championnats européens de gymnastique, aviron,golf, triathlon réunis là aussi à Munich (avec l'athlétisme). Et puis dernier exemple : l'embouteillage promis au monde du hockey. Avec l'Euro 2021 (prévu fin aout, donc juste après les JO) probablement reporté d'un an. Cela mettrait l'Euro en 2022 en concurrence avec la Coupe du monde féminine (1-17 juillet 2022). Bref des arbitrages en forme de dominos.