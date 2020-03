Coronavirus: Des fédérations sportives flamandes annulent leurs évènements de mars avec du public

Les événements sportifs avec du public, dépendant de certaines fédérations sportives flamandes, vont être annulés au moins jusqu'à la fin du mois de mars, qu'ils soient prévus en extérieur ou en intérieur, a annoncé jeudi le ministre régional des sports Ben Weyts (N-VA). Ce dernier indique que la décision a été prise par "le monde sportif" lui-même, à l'issue d'une réunion de certaines fédérations avec le ministre le jour-même.

Cycling Vlaanderen (cyclisme), ainsi que la fédération flamande de gymnastique, Voetbal Vlaanderen (compétitions de football amateur, pendant flamand de l'ACFF), la Vlaamse Sportfederatie (coupole de clubs de sport) et Sport Vlaanderen (administration flamande chargée du sport, ex-Bloso) ont participé à la discussion et indiquent se ranger derrière une déclaration commune. "Le secteur du sport ne veut pas être un catalyseur dans la propagation du virus", peut-on y lire, ce qui a mené ces fédérations et administrations à décider d'annuler les "rassemblements publics" qu'elles avaient prévus, au moins jusqu'au 31 mars.

La Pro League et l'URBSFA (Union belge de football) ont également participé à la réunion et rejoignent cette déclaration commune, mais on ne sait pas dans quelle mesure elle aura des conséquences pour le football professionnel de la plus haute division. Il avait en effet déjà été décidé que la 30e journée de la Jupiler Pro League, la dernière de la phase classique, se jouerait à huis clos ce week-end. Le match retour de la finale de la Proximus League entre OHL et le Beerschot devait aussi se jouer à huis clos mais a finalement été reporté. La finale de la coupe (Croky Cup), initialement programmée le 22 mars, a déjà été reportée à plus tard. Le calendrier des play-offs n'est quant à lui pas encore connu, il doit être annoncé lundi prochain.

L'Union belge, la Pro League, l'ACFF (Association des clubs francophones de football) et Voetbal Vlaanderen, avaient déjà annoncé de leur côté en milieu de journée avoir décidé d'annuler tous les matches de jeunes et ceux programmés en divisions amateurs, ainsi que les entraînements, aussi bien en football, futsal et mini-foot, jusqu'au 31 mars, en raison du coronavirus.

Côté cyclisme, Cycling Vlaanderen précise jeudi que la déclaration commune communiquée le même jour, d'annulation des "événements publics" sportifs au moins jusqu'en fin de mois, concerne "les compétitions régionales, les événements récréatifs et les réunions". La fédération cycliste flamande conseille également d'annuler les entraînements. Une décision sera prise en soirée pour les compétitions au niveau national, indique Cycling Vlaanderen.