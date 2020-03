Comment le Coronavirus va bouleverser l'équilibre économique du sport

Le monde sportif a mis plusieurs décennies pour sortir de l’amateurisme et s’ancrer dans le professionnalisme. Aujourd’hui les plus grands sportifs de la planète roulent dans des voitures de luxe et trinquent au champagne. Mais ces dernières semaines, le coronavirus a fait souffler un vent d’incertitude dans les couloirs des fédérations les plus puissantes du monde, au point de menacer tout l’équilibre économique du sport international. Faut-il s’en inquiéter ou profiter de la situation pour revoir un modèle de plus en plus inégal et maintes fois décrié ? Les pouvoirs publics et les hauts dirigeants du sport mondial se penchent ces jours-ci sur ces questions cruciales qui pourraient radicalement changer la face du sport.

"Le sport est un secteur économique à part entière et est donc bien évidemment touché par cette crise" nous précise l’économiste sportif Pierre Rondeau. "Et cela concerne aussi bien le sport amateur que le sport professionnel, les fédérations et les clubs mais aussi les joueurs. Tout le secteur sera touché de façon inconditionnelle". Le futur est encore utilisé par précaution mais les conséquences négatives de la crise semblent inévitables et ont commencé dès les premiers reports et les premières annulations d’événements avec l'incontournable football en première ligne. "Si on se focalise sur les cinq plus grands championnats de foot en Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France), une étude a démontré que la perte, pour l’instant, est chiffrée à 4 milliards d’euros" souligne Pierre Rondeau. "Ce chiffre tient compte du manque à gagner de la billetterie, du remboursement probable à effectuer auprès des diffuseurs et de la baisse des revenus commerciaux. Mais à cela il faudra ajouter les pertes indirectes et induites liées à la baisse de la valeur des joueurs et à la faiblesse du prochain mercato estival".

En tenant compte des compétitions déjà suspendues et des reports à prévoir, une étude publiée ce lundi estime que la valeur des joueurs de football aurait déjà diminué de près de 30%, dans les cinq grands championnats européens. La situation est donc, déjà, critique mais elle était aussi prévue et annoncée par les spécialistes. "Cela fait plusieurs années que l’on prédit l’implosion de la 'bulle foot' mais on imaginait que ce serait lié à la spéculation et l’hyperinflation de la valeur des transferts, ou à l’usage accru du streaming et du piratage. Mais personne n’avait prévu que cette implosion serait liée à une pandémie".