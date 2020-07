Cliché olympique : Thiam au-dessus de la concurrence, l'heureux présage du 100 m haies

Nafi Thiam sur la piste d'Uberlandia, quelques jours avant son titre olympique - © DIRK WAEM - BELGA

Ces Jeux ont permis à Dirk de tisser un lien particulier avec Nafi. Quelques jours plutôt, il s’était rendu à Uberlandia, le centre d’entraînement des athlètes belges. "J’avais fait une photo d’elle. Elle courrait sur la piste avec la ville derrière elle. Le soir, Nafi m’a envoyé un message dans lequel elle me demandait très gentiment, si elle pouvait l’utiliser sur son Instagram. J’ai dit oui et c’est un peu là que tout à a commencé. Je lui ai envoyé d’autres photos après le premier jour de son heptathlon. Elle m’a remercié, ce que tous les athlètes ne font pas. Cela montre aussi qu’elle était très calme pendant cette compétition".



Depuis Rio, Dirk Waem continue de collaborer régulièrement avec Nafi et ses managers. Ils ont fait un shooting photo avec Flair ou différents sponsors.



Un peu timide face à l’objectif dans une séance "cadrée" ("ça va mieux mais ce n’est pas un mannequin professionnel"), Thiam prend toute la lumière sur la piste. Jasper Jacobs, un collègue de Dirk Waem chez Belga, a remporté plusieurs prix pour des photos de Nafi. La championne du monde de Londres a tout du modèle idéal. "C’est une des meilleures athlètes en Belgique. Et le résultat est toujours très important. Elle est très athlétique et ses cheveux donnent souvent bien sur les clichés. Et elle est très expressive. En résumé, elle est très photogénique", décrit le photographe.



Dirk Waem "écume" les événements sportifs depuis une quinzaine d’années. Il compte deux JO d’été et un d’hiver à son "palmarès". Il ne se limite pas à l’athlétisme, il a également couvert plusieurs Tours de France, deux Coupes du Monde et un Euro de foot. Il a donc photographié "un peu de tout". Il apprécie la variété et la complexité technique du cyclisme et l’esthétisme de l’athlétisme et de la gymnastique.



Qui sait Dirk aura peut-être l’occasion d’immortaliser un autre titre olympique en 2021 avec Nafi Thiam ou Nina Derwael.